Styreleder og daglig leder trakk seg: Punktene i Start-planen som skapte reaksjoner

Start En Drøm skal ha følt seg utelatt fra viktige beslutninger om klubbens framtid foran årsmøtet i Start. Det er noe av bakgrunnen for at det nå igjen er uroligheter.

Sparebanken Sør Arena. Foto: Jacob J. Buchard

– Det er noen aspekter som må diskuteres og som ikke er forankret hos alle parter.

Det sa Christopher MacConnacher til Fædrelandsvennen fredag. Noen dager seinere leverte han sin oppsigelse fra jobben som daglig leder i Start En Drøm.

Trukket seg har også styreleder Robin Reed gjort.

MacConnacher bekrefter i en pressemelding fra Start at det er uenigheter om veien videre. Slik Fædrelandsvennen forstår det ligger uenigheten mellom Start En Drøm og IK Start og om ting som har blitt gjort i forkant av, og under årsmøtet.

Ikke forankret

Det omtalte «Ad hoc-utvalget», som ble ledet av Erik Geelmuyden, skulle jobbe med å se på dagens organisering av Start og hvordan den kunne bli bedre. I utvalget satt også Christopher MacConnacher og Robin Reed fra Start En Drøm.

Utvalget kom fram til en rekke punkter som måtte forbedres. Allerede noen måneder tidligere hadde Reed vært ute i Fædrelandsvennen og uttalt at han ønsket en felles daglig leder for både klubb og selskap. Initiativet til endringen skal ha kommet fra selskapet.

Så har ting endret seg underveis. Slik MacConnacher uttalte det fredag, har det vært en opplevelse fra selskapets side at saker som ble presentert for årsmøtet ikke var det som var forankret hos både selskap og klubb.

Fædrelandsvennen vet at Start En Drøm har reagert på avgjørelser tatt av klubben uten at selskapet har blitt hørt.

Blant de er organisasjonskartet som ble lagt fram på årsmøtet, og som også skapte noe forvirring under selve møtet.

– Det som vi ble litt hver for oss på

Der ble det først vist fram et kart slik utvalget ønsket det, før dirigent Erik Geelmuyden fikk påpekt at det var feil kart som lå ute. Det ble så endret:

– Kartet som ligger der nå er det styret i IK Start går for. Det var et annet litt annerledes kart fra ad hoc-utvalget, men dette skyldes at styret ønsket noe tillegg. Det som vi ble litt hver for oss på, det var forutsetningene som IK Start har for dette punktet, sa Geelmuyden, før han leste opp:

Daglig leder ansettes i IK Start

Det utarbeides en stillingsinstruks som godkjennes av styre i klubb og selskap. Stillingsinstruksen utarbeides av IK styret.

Organisasjonskartet trer ikke i kraft før omforent daglig leder er ansatt.

Etter det Fædrelandsvennen vet var det et ønske fra Start En Drøms side at MacConnacher skulle fortsette i den nye daglige leder-rollen. Start har vedtatt å utlyse stillingen.

Robin Reed har ikke vært tilgjengelig for kommentar tirsdag. Christopher MacConnacher ønsker ikke å uttale seg utover det han sa i en pressemelding mandag.

– Informert tydelig om hele veien

Thom-Helge Henriksen var sentral i arbeidet før årsmøtet til IK Start.

– Endringene som ble gjort ble tatt opp med ad hoc-utvalget som var ledet av Geelmuyden. Forslag til vedtak for årsmøtet ble fattet av styret i IK Start etter samtaler med sentrale medlemmer i klubben for å sikre at endringen ville gå igjennom et årsmøte, sier Henriksen.

Han sier det handler om at man ønsket å gjennomføre en ordentlig ansettelsesprosess.

– Dette har vi informert tydelig om hele veien. Styret mener at uten det vedtaket hadde det blitt vanskelig å få det gjennom. Det var derfor det gikk så greit som det gjorde, sier Henriksen.

– Har det vært diskusjoner rundt dette?

– Ikke annet enn at styret skal jobbe dette fram i fellesskap med Start En Drøm, sier det nåværende styremedlemmet.

Reed har skrevet følgende i en melding på Fædrelandsvennens fotballgruppe på Facebook:

«Det er krevende tider for klubben med nedrykk og korona og alle som har jobbet i og fulgt denne klubben vet at det er vedvarende utfordringer knyttet til økonomi.

Det klarte vi i fellesskap å håndtere i 2020 og det må nok personer som har ledende ansvar i klubben i lang tid innfinne seg med at de må håndtere fremover også. Slik sett føles det vemodig å gi seg som styreleder i Start En Drøm AS.

Når vi har lært av våre feil og etterhvert jobbet oss opp stor kunnskap om fag og klubb, er jeg helt sikker på at vi kunne fått til om vi hadde hatt bedre råderett over klubben i en litt lengre periode.»

Styrene i klubb og selskap hadde sitt første møte tirsdag og skal ha separate møter utover uka.

Det er ennå usikkert hvordan Start En Drøm-styret organiseres etter at Reed trakk seg som styreleder.