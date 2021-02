Saltvik Pedersen mistet faren: – Har ham i tankene i hver sving

Under oppladningen til VM mistet para-alpinstjernen Jesper Saltvik Pedersen (21) en av sine største støttespillere. Nå drømmer han om å hedre pappa med gull.

GODT SAMARBEID: Jesper og faren Bjørn jobbet tett sammen på veien mot verdenstoppen. Foto: Privat.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Før årets sesong hadde Jesper og faren Bjørn Pedersen planene klare. Det var duket for VM på hjemmebane på Lillehammer og de hadde satt et mål om at Jesper skulle vinne et VM-gull. Det skulle vise seg å bli umulig å få oppleve sammen.

Pappa Pedersen gikk bort i fjor etter et plutselig hjerteinfarkt. Faren har vært en viktig bærebjelke for Jesper i hans karriere.

– Jeg har ham i tankene i hver sving, sier Saltvik Pedersen til VG og fortsetter:

– Pappa har alltid vist vei for meg og det er han som har gjort meg til den jeg er i dag. Så det blir tøft å gå den veien her uten han nå, men samtidig skal jeg kjøre fort på ski for han og jeg har troen på at det blir noen gode år fremover.

NÆRT FORHOLD: Jesper og pappa-Bjørn hadde et nært og godt forhold gjennom hele livet. Foto: Privat.

Vil hedre faren

I løpet av sin relativt korte karriere har den unge vestlandsgutten oppnådd mer enn de fleste bare kunne drømt om. Han har vunnet verdenscupen sammenlagt tre år på rad, i tillegg toppet han det hele i fjor med å vinne slalåm-, storslalåm-, super-G og utforcupen.

Han har også ett olympisk storslalåmgull fra de paralympiske lekene i 2018. Med andre ord har han nesten gjort rent bord i alt han har stilt opp i, men det er en ting som mangler i samlingen til Saltvik Pedersen, et VM-gull.

Den regjerende olympiske mesteren ser nå frem mot VM på hjemmebane, som har blitt flyttet til 2022, med stor offensivitet. Saltvik Pedersen vil hedre faren med et VM-gull.

– At jeg og pappa hadde målene sammen, gjør at jeg nå har enda mer motivasjon til å prestere godt og klare dem. Også må jeg legge grunnlaget som kreves gjennom en lang sommer og vår nå, for å kunne være med å kjempe i toppen i VM. Og jeg har mål om å ta et par gull for pappa, forteller han lurt.

RENT BORD: Jesper Saltvik Pedersen vant alle «cupene» man kan vinne i verdenscupen i 2020. Her poserer han med pokalene. Foto: Privat.

Fin oppvekst

Saltvik Pedersen er oppvokst i Åkrehamn på Karmøy, like ved snøfattige Haugesund. Han er født med ryggmargsbrokk og er lam fra livet og ned. Han er også verdens beste alpinist i sitski.

– Det er veldig mange som spør meg om hvordan jeg kan stå på ski når jeg er fra «Åkra», men det er bare to timer unna Røldal hvor vi har hatt en leilighet så lenge jeg kan huske, sier Saltvik Pedersen.

Åkrehamn-gutten var aktiv fra ung alder og startet tidlig med å utfordre grensene sine.

– Foreldrene mine var mye på fjellet, også leste de et sted at det var mulig å prøve noe som het sitski, så da tok de med ungen sin på det. Da var jeg bare to år, så jeg var nok den yngste der, sier Saltvik Pedersen.

Les også Solgte premieosten for 50.000 kroner: – Føler jeg har belyst problemet

– Det har alltid vært en naturlig del av det vi har holdt på med. Pappa var ledsager bak meg frem til jeg var seks år. Da begynte jeg å kjøre alene.

forrige









fullskjerm neste 1 av 4 Foto: Luc Percival

– Hvilke utfordringer har du møtt på veien til å bli verdens beste?

– Det er ikke flere utfordringer enn du lager selv. Jeg ser ikke begrensninger, jeg ser bare muligheter. Men det er klart at jeg møter en del utfordringer i hverdagen, men med litt offensiv tankegang klarer jeg det meste.

– Du har tidligere uttalt at «det er viljen det kommer an på». Hva legger du i det?

– Nei, du kan jo ligge og synes synd på deg selv, men hvis du heller tenker litt offensivt og gjør det beste ut av ting, så er det ikke så veldig mye som kan stoppe deg. Jeg har blant annet kjørt utfor i dag, så det finnes ganske få begrensninger.

God innflytelse

De gode tankene er det tydelig at faren har vært med på å påvirke.

– Han sa at jeg alltid måtte kjøre siste porten. Vi kjørte veldig mange timer i bil for å kunne kjøre på ski, så det var viktig å fullføre løypene, forteller han inspirert og utdyper:

– Det samme gjelder på en måte med alt i livet har jeg skjønt. Man må ikke gi seg før man er ferdig med det man skal utrette.

Og det er spesielt én hendelse han husker som et ekstra godt minne med faren, fra sin aktive oppvekst.

– Når jeg var veldig ung så kjørte jeg og pappa ut i løssnøen på noen små hopp, også løftet han opp sitskien ganske høyt, så da hoppet jeg mye lengre enn det jeg skulle. Vi har hatt det utrolig gøy i snøen sammen, så det har vært en utrolig viktig del av livet for meg, sier han.

VINNER: Jesper Saltvik Pedersen har vunnet nesten alt som er mulig å vinne. Her er han sammen med Aksel Lund Svindal etter de begge vant hver sin pris på idrettsgallaen 2018. Foto: Privat.

Pedersen er nå inne i en sesong uten noen mesterskap, men den unge skikometen ligger ikke på latsiden. Han var den første nordmannen til å vinne verdenscupen tre ganger på rad, og nå vil han forlenge rekken til fire.

– Jeg har som mål å kjempe om seieren i hvert renn jeg stiller opp i, men jeg får tøff konkurranse fra nederlenderen Jeroen Kampschreur. Det er ikke bare å plukke med seg seiere i hvert renn jeg stiller opp i, sier Pedersen.

Vestlendingen har hatt en forrykende start på sesongen med fem seiere og tre annenplasser i verdenscupen. Årets første seier dedikerte han til faren.

– Det var deilig å få noen seire igjen. Det har vært en tøff innledning til sesongen etter han døde i november, så det var godt å komme litt ordentlig i gang nå.