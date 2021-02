Vipers-reservene strålte i Champions League

Trener Ole Gustav Gjekstad ga sjansen til de som har spilt minst på europaturnéen. Den sjansen tok de vare på.

Vipers-talentet Karine Emilie Dahlum storspilte og scoret sju mål mot Krim lørdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Nicolai Gaustad Olsen Fædrelandsvennen

VIPERS – KRIM 37–30 (16–15)

LJUBLJANA: Vipers rullerte mye på laget for å gi sjansen til Ragnhild Valle Dahl, og sørlendingene Karine Emilie Dahlum og Tonje Haugjord Refsnes. De tre kombinerte for 23 av Vipers’ 37 mål i seieren over Krim lørdag kveld.

– Det var over all forventning. De tok virkelig vare på den muligheten. De har ikke spilt mye sammen, men scorer mye mål. Det er veldig imponerende det de tre viste i dag, sier Ole Gustav Gjekstad etter 37–30-seieren.

Kom dårlig i gang

Men det tok noen minutter før Vipers-spillerne kom i gang i Slovenia. Vipers hadde én avslutning på mål de første seks minuttene, og lå på det tidpunktet under 0–4.

Da begynte ting å stemme for kristiansanderne. I løpet av de neste 13 minuttene var kampen snudd på hodet og Vipers var foran 10-8.

Lagene fulgte hverandre de siste ti minuttene av omgangen, og ved pause ledet Vipers med ett – 16–15.

Økte ledelsen etter pause

Vipers fortsatte der de slapp i den første omgangen. Ragnhild Valle Dahl og Karine Emilie Dahlum byttet på å score fra hver sin back. De to endte på henholdsvis 11 og sju scoringer i lørdagens kamp.

Vipers-reservene økte ledelsen utover i 2. omgang, og trener Gjekstad fikk gitt spilletid til alle de som ikke har fått så mange minutter på denne europaturnéen. Også Tonje Haugjord Refsnes scoret fem mål fra sin midtbackposisjon.

Vipers-jentene ga seg ikke før de hadde satt 37 baller i Krim-nettet, og vant 37–30.

Dermed ble det en flott avslutning på en heller rufsete Europa-tur for Vipers. Etter tre strake tap, to for FTC og ett for Rostov-Don, var lørdagens kamp uten resultatmessig betydning. Vipers skal møte Odense i åttedelsfinalen i Champions League. De kampene skal spilles 6./7. og 13./14. mars.

Siste innlegg Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg! Send melding av Nicolai Gaustad Olsen DEL Slutt: Det ender altså med en solid sjumålsseier for Vipers i kveldens avsluttende gruppespillkamp i Champions League. Trener Ole Gustav Gjekstad ga mye tid til de som hadde spilt minst på europaturnéen, og de tok virkelig vare på sjansen. Ragnhild Valle Dahl scoret 11, Karine Emilie Dahlum sju, Tonje Refsnes fem - det var en strålende kamp av Vipers-jentene.

av Nicolai Gaustad Olsen DEL 60: Tonje Haugjord Refsnes scorer sitt femte og Vipers siste i denne kampen. Vipers vinner 37-30!

av Nicolai Gaustad Olsen DEL 60: Inne i kampens siste spilleminutt. Vipers-reservene er i ferd med å gjennomføre en strålende kamp mot Krim Mercator.

60 ′ Mål for Vipers Kristiansand! Vipers Kristiansand 37 - 29 RK Krim Mål: Tonje Refsnes Målgivende: Karine Emilie Dahlum

av Nicolai Gaustad Olsen DEL 59: Dahlum prøver et nytt skudd fra distanse, men denne gang redder målvakten.

av Nicolai Gaustad Olsen DEL 58: Ragnhild Valle Dahl igjen - hennes 11. scoring!

av Nicolai Gaustad Olsen DEL 57: Sunniva Andersen kommer seg flott inn i banen og tvinger fram en brøyt.

58 ′ Mål for Vipers Kristiansand! Vipers Kristiansand 36 - 29 RK Krim Mål: Ragnhild Valle Dahl

56 ′ RK Krim scorer på straffe! Vipers Kristiansand 35 - 29 RK Krim Mål: Matea Pletikosic

56 ′ Straffe til RK Krim

av Nicolai Gaustad Olsen DEL 56: Kampen er for lengst avgjort, men hvor mange flere mål kan vi få av Vipers-jentene?

av Nicolai Gaustad Olsen DEL 55: Krim scorer på straffe.

av Nicolai Gaustad Olsen DEL 54: Karine Dahlum, for en kanon! Sju mål på ni skudd! For en kamp hun er i ferd med å gjennomføre.

55 ′ Mål for Vipers Kristiansand! Vipers Kristiansand 35 - 28 RK Krim Mål: Karine Emilie Dahlum Målgivende: Tonje Refsnes

av Nicolai Gaustad Olsen DEL 53: God returjobb av Dahlum som hindrer at den kontringspasningen kommer fram.

av Nicolai Gaustad Olsen DEL 52: Pletikosic har spilt en god kamp for Krim. Også hun står med ti mål i kveldens kamp.

av Nicolai Gaustad Olsen DEL 52: Vipers' 34. mål, og det er Evje-ekspressen Tonje Haugjord Refsnes som scorer sitt fjerde i kampen.

52 ′ RK Krim scorer på straffe! Vipers Kristiansand 34 - 28 RK Krim Mål: Matea Pletikosic

52 ′ Straffe til RK Krim

52 ′ Mål for Vipers Kristiansand! Vipers Kristiansand 34 - 27 RK Krim Mål: Tonje Refsnes Målgivende: Ragnhild Valle Dahl

51 ′ Gult kort! Vipers Kristiansand

50 ′ RK Krim scorer på straffe! Vipers Kristiansand 33 - 27 RK Krim Mål: Matea Pletikosic

50 ′ Straffe til RK Krim

49 ′ Mål for Vipers Kristiansand! Vipers Kristiansand 33 - 26 RK Krim Mål: Ragnhild Valle Dahl Målgivende: Tonje Refsnes

49 ′ RK Krim scorer på straffe! Vipers Kristiansand 32 - 26 RK Krim Mål: Matea Pletikosic

49 ′ Straffe til RK Krim

48 ′ Mål for Vipers Kristiansand! Vipers Kristiansand 32 - 25 RK Krim Mål: Jana Knedlikova Målgivende: Ragnhild Valle Dahl

av Nicolai Gaustad Olsen DEL 50: Også var det Valle Dahl da! Hennes tiende mål for kvelden!

av Nicolai Gaustad Olsen DEL 49: Da kommer Katrine Lunde inn, men denne gang går straffen i mål.

av Nicolai Gaustad Olsen DEL 49: Eriksson redder, men dommerne gir straffe til Krim.

av Nicolai Gaustad Olsen DEL 48: Valle Dahl finner Knedlikova på motsatt kant, og kantspilleren er sikker.

av Nicolai Gaustad Olsen DEL 47: Vipers foran 31-25 når det gjenstår 13 minutter av kampen.

46 ′ Mål for RK Krim! Vipers Kristiansand 31 - 25 RK Krim Mål: Samara Da Silva Målgivende: Harma van Kreij

45 ′ Mål for Vipers Kristiansand! Vipers Kristiansand 31 - 24 RK Krim Mål: Karine Emilie Dahlum Målgivende: Ragnhild Valle Dahl

av Nicolai Gaustad Olsen DEL 45: Det går fort nå, med mange mål begge veier. Ragnhild Valle Dahl og Karine Emilie Dahlum bare bytter på hvem som scorer for Vipers. De tok har til sammen scoret 15 mål i kveld!

DEL Er silje enda med på europaturneen? t Det tror jeg ikke hun er. Siden hun ble skadet allerede i første kampen, så tror jeg hun ble sendt hjem. Nicolai Gaustad Olsen

45 ′ Mål for RK Krim! Vipers Kristiansand 30 - 24 RK Krim Mål: Natasa Ljepoja Målgivende: Matea Pletikosic

45 ′ Mål for Vipers Kristiansand! Vipers Kristiansand 30 - 23 RK Krim Mål: Ragnhild Valle Dahl Målgivende: Karine Emilie Dahlum

44 ′ Mål for RK Krim! Vipers Kristiansand 29 - 23 RK Krim Mål: Tija Gomilar Zickero Målgivende: Matea Pletikosic

44 ′ Mål for Vipers Kristiansand! Vipers Kristiansand 29 - 22 RK Krim Mål: Marta Tomac Målgivende: Karine Emilie Dahlum

42 ′ Mål for Vipers Kristiansand! Vipers Kristiansand 28 - 22 RK Krim Mål: Ragnhild Valle Dahl Målgivende: Karine Emilie Dahlum

42 ′ RK Krim bommer på straffe!

42 ′ Straffe til RK Krim

41 ′ Mål for Vipers Kristiansand! Vipers Kristiansand 27 - 22 RK Krim Mål: Hanna Maria Yttereng Målgivende: Karine Emilie Dahlum

41 ′ RK Krim scorer på straffe! Vipers Kristiansand 26 - 22 RK Krim Mål: Matea Pletikosic

41 ′ Straffe til RK Krim

40 ′ Mål for Vipers Kristiansand! Vipers Kristiansand 26 - 21 RK Krim Mål: Jana Knedlikova Målgivende: Marta Tomac

40 ′ Mål for Vipers Kristiansand! Vipers Kristiansand 25 - 21 RK Krim Mål: Marta Tomac Målgivende: Hanna Maria Yttereng

40 ′ Mål for RK Krim! Vipers Kristiansand 24 - 21 RK Krim Mål: Oceane Sercien Ugolin Målgivende: Matea Pletikosic

39 ′ Mål for Vipers Kristiansand! Vipers Kristiansand 24 - 20 RK Krim Mål: Ragnhild Valle Dahl Målgivende: Marta Tomac

38 ′ Mål for RK Krim! Vipers Kristiansand 23 - 20 RK Krim Mål: Valentina Klemencic Målgivende: Matea Pletikosic

38 ′ Mål for Vipers Kristiansand! Vipers Kristiansand 23 - 19 RK Krim Mål: Ragnhild Valle Dahl

36 ′ Mål for Vipers Kristiansand! Vipers Kristiansand 22 - 19 RK Krim Mål: Karine Emilie Dahlum Målgivende: Ragnhild Valle Dahl

36 ′ RK Krim scorer på straffe! Vipers Kristiansand 21 - 19 RK Krim Mål: Matea Pletikosic

36 ′ Straffe til RK Krim

35 ′ Mål for Vipers Kristiansand! Vipers Kristiansand 21 - 18 RK Krim Mål: Karine Emilie Dahlum Målgivende: Ragnhild Valle Dahl

35 ′ Mål for RK Krim! Vipers Kristiansand 20 - 18 RK Krim Mål: Samara Da Silva Målgivende: Matea Pletikosic

34 ′ Mål for Vipers Kristiansand! Vipers Kristiansand 20 - 17 RK Krim Mål: Hanna Maria Yttereng Målgivende: Marta Tomac

34 ′ Mål for RK Krim! Vipers Kristiansand 19 - 17 RK Krim Mål: Oceane Sercien Ugolin Målgivende: Samara Da Silva

33 ′ Mål for Vipers Kristiansand! Vipers Kristiansand 19 - 16 RK Krim Mål: Sunniva Amalie Naes Andersen Målgivende: Ragnhild Valle Dahl

33 ′ Mål for RK Krim! Vipers Kristiansand 18 - 16 RK Krim Mål: Matea Pletikosic Målgivende: Samara Da Silva

32 ′ Mål for Vipers Kristiansand! Vipers Kristiansand 18 - 15 RK Krim Mål: Ragnhild Valle Dahl Målgivende: Marta Tomac

31 ′ Mål for Vipers Kristiansand! Vipers Kristiansand 17 - 15 RK Krim Mål: Ragnhild Valle Dahl Målgivende: Marta Tomac

2. omgang

Pause

30 ′ Mål for Vipers Kristiansand! Vipers Kristiansand 16 - 15 RK Krim Mål: June Andenaes Målgivende: Karine Emilie Dahlum

29 ′ Mål for RK Krim! Vipers Kristiansand 15 - 15 RK Krim Mål: Oceane Sercien Ugolin Målgivende: Jovana Risovic

28 ′ Mål for Vipers Kristiansand! Vipers Kristiansand 15 - 14 RK Krim Mål: June Andenaes Målgivende: Marta Tomac

27 ′ Mål for Vipers Kristiansand! Vipers Kristiansand 14 - 14 RK Krim Mål: Karine Emilie Dahlum Målgivende: June Andenaes

27 ′ Mål for RK Krim! Vipers Kristiansand 13 - 14 RK Krim Mål: Matea Pletikosic Målgivende: Harma van Kreij

26 ′ Mål for Vipers Kristiansand! Vipers Kristiansand 13 - 13 RK Krim Mål: Malin Larsen Aune Målgivende: Emilie Hegh Arntzen

26 ′ Mål for RK Krim! Vipers Kristiansand 12 - 13 RK Krim Mål: Laura Cerovak Målgivende: Matea Pletikosic

24 ′ Mål for Vipers Kristiansand! Vipers Kristiansand 12 - 12 RK Krim Mål: Ragnhild Valle Dahl Målgivende: Marta Tomac

24 ′ Mål for RK Krim! Vipers Kristiansand 11 - 12 RK Krim Mål: Harma van Kreij Målgivende: Matea Pletikosic

22 ′ Mål for RK Krim! Vipers Kristiansand 11 - 11 RK Krim Mål: Samara Da Silva Målgivende: Oceane Sercien Ugolin

22 ′ Mål for RK Krim! Vipers Kristiansand 11 - 10 RK Krim Mål: Natasa Ljepoja Målgivende: Matea Pletikosic

21 ′ Mål for RK Krim! Vipers Kristiansand 11 - 9 RK Krim Mål: Natasa Ljepoja Målgivende: Matea Pletikosic

20 ′ Mål for Vipers Kristiansand! Vipers Kristiansand 11 - 8 RK Krim Mål: Vilde Kaurin Jonassen Målgivende: Tonje Refsnes

19 ′ Mål for Vipers Kristiansand! Vipers Kristiansand 10 - 8 RK Krim Mål: Tonje Refsnes Målgivende: Emilie Hegh Arntzen

19 ′ Mål for Vipers Kristiansand! Vipers Kristiansand 9 - 8 RK Krim Mål: Linn Jorum Sulland Målgivende: Emilie Hegh Arntzen

15 ′ Mål for Vipers Kristiansand! Vipers Kristiansand 8 - 8 RK Krim Mål: Karine Emilie Dahlum Målgivende: Tonje Refsnes

14 ′ Mål for RK Krim! Vipers Kristiansand 7 - 8 RK Krim Mål: Oceane Sercien Ugolin Målgivende: Harma van Kreij

14 ′ Mål for Vipers Kristiansand! Vipers Kristiansand 7 - 7 RK Krim Mål: Malin Larsen Aune Målgivende: Emilie Hegh Arntzen

12 ′ Mål for Vipers Kristiansand! Vipers Kristiansand 6 - 7 RK Krim Mål: Vilde Kaurin Jonassen Målgivende: Tonje Refsnes

12 ′ Mål for RK Krim! Vipers Kristiansand 5 - 7 RK Krim Mål: Matea Pletikosic Målgivende: Oceane Sercien Ugolin

11 ′ Mål for Vipers Kristiansand! Vipers Kristiansand 5 - 6 RK Krim Mål: Ragnhild Valle Dahl Målgivende: Evelina Eriksson

10 ′ Mål for Vipers Kristiansand! Vipers Kristiansand 4 - 6 RK Krim Mål: Ragnhild Valle Dahl Målgivende: Karine Emilie Dahlum

9 ′ Mål for Vipers Kristiansand! Vipers Kristiansand 3 - 6 RK Krim Mål: Tonje Refsnes Målgivende: Karine Emilie Dahlum

9 ′ Mål for RK Krim! Vipers Kristiansand 2 - 6 RK Krim Mål: Maja Svetik Målgivende: Matea Pletikosic

8 ′ Mål for Vipers Kristiansand! Vipers Kristiansand 2 - 5 RK Krim Mål: Karine Emilie Dahlum Målgivende: Malin Larsen Aune

8 ′ Mål for RK Krim! Vipers Kristiansand 1 - 5 RK Krim Mål: Natasa Ljepoja Målgivende: Oceane Sercien Ugolin

7 ′ Mål for Vipers Kristiansand! Vipers Kristiansand 1 - 4 RK Krim Mål: Tonje Refsnes Målgivende: Ragnhild Valle Dahl

7 ′ Gult kort! Maja Svetik - RK Krim

6 ′ Mål for RK Krim! Vipers Kristiansand 0 - 4 RK Krim Mål: Harma van Kreij Målgivende: Natasa Ljepoja

4 ′ Mål for RK Krim! Vipers Kristiansand 0 - 3 RK Krim Mål: Matea Pletikosic Målgivende: Harma van Kreij

3 ′ Mål for RK Krim! Vipers Kristiansand 0 - 2 RK Krim Mål: Matea Pletikosic Målgivende: Harma van Kreij

3 ′ Gult kort! Hanna Maria Yttereng - Vipers Kristiansand

2 ′ Mål for RK Krim! Vipers Kristiansand 0 - 1 RK Krim Mål: Maja Svetik

1. omgang

