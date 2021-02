EMs beste strekspiller klar for Vipers

Kroatiske Ana Debelić, som i fjor ble kåret til EMs beste strekspiller, har signert treårskontrakt med Vipers.

Ana Debelić ble kåret til mesterskapets beste strekspiller i EM 2020. Her scorer hun ett av sine fire mål da Kroatia tok en historisk medalje. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Nicolai Gaustad Olsen Fædrelandsvennen

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

KRISTIANSAND: Ana Debelić er klar for Vipers. 27-åringen, som kom på All star-laget i fjorårets EM, har i det siste vært høyaktuell for Vipers. Nå er overgangen bekreftet.

– Ana var EMs beste linjespiller, og hun er en spiller vi har fulgt med på i et par år. Vi gleder oss til at Ana slutter seg til Vipers, sier trener Ole Gustav Gjekstad til Fædrelandsvennen.

Den høyreiste strekspilleren har signert treårsavtale med kristiansandslaget.

– Den posisjonen er veldig utsatt, så nå får vi enda bedre dekning der. Vi må ha en robust tropp og mange nok spillere, sier Gjekstad.

Fakta Ana Debelić (27) Født: 9. januar 1994 i Rijeka, Kroatia Posisjon: Strekspiller Høyde: 183 centimeter Klubb: HC Astrakhanochka Tidligere klubber: ŽRK Zamet, RK Lokomotiva Zagreb, ŽRK Zelina, RK Lokomotiva Zagreb og RK Podravka Koprivnica. Aktuell: Har skrevet treårsavtale med Vipers. Les mer

Historisk medalje

Ana Debelić har den siste sesongen spilt for russiske HC Astrakhanotsjka, som ligger på fjerdeplass i ligaen. Hun har scoret ti mål på lagets fem gruppespillkamper i EHF European League.

I fjorårets europamesterskap, overrasket Kroatia stort. Strekspiller Debelić scoret 23 mål på 27 forsøk for laget som tok bronse. Det er første gangen de kroatiske kvinnene har tatt medalje i et større mesterskap.

– Hun fikk sitt store gjennombrudd i det mesterskapet. Hun er en god spiller, men hun er fortsatt ung og potensial til å bli enda bedre, sier Gjekstad.

– En av de beste klubbene

– Jeg tror alle i håndallverden vet at Vipers er en av de beste klubbene, og det er hovedgrunnen til at jeg signerte. I tillegg er det å spille i Champions League enhver spillers drøm, uttaler Debelić selv til vipers.no.

Hun spilte mot Vipers i Kristiansand for halvannet år siden, og fikk et godt inntrykk av byen.

– Jeg likte både byen og arenaen. Den ligger ved sjøen, akkurat som min hjemby, og det virker som en flott plass å bo. Jeg vil bli en del av laget, og jeg vil bidra til fremtidssuksessen i denne klubben, sier Debelić.

TV2s håndballekspert Bent Svele skryter av den nyeste Vipers-signeringen.

– Hun er en fysisk robust spiller, som gjorde et veldig bra EM for overraskelseslaget Kroatia. Det er en god signering, sier Svele til Fædrelandsvennen.

To nye spillere i vente

Debelić blir dermed Vipers’ tredje signering foran kommende sesong. Tidligere har kristiansandslaget signert både svenske Isabelle Gulldén og det norske talentet Tuva Høve.

Men Gjekstad og co. er ikke ferdige.

– Det kommer en ny spiller i morgen, kanskje to, sier Gjekstad hemmelighetsfullt.

En av de spillerne er, etter det Fædrelandsvennen erfarer, Nerea Pena. Den spanske playmakeren til Team Esbjerg får ikke fornyet kontrakt med de regjerende danske seriemesterne. Hun skal ha fått et tilbud fra Vipers.