Derfor elsker Spania-sjefen utskjelte Morata: – Tilbyr noe som ingen andre kan

Spania-trener Luis Enrique (51) beskrives som en uvanlig sta herremann, og det må man kanskje være for å tviholde på en spiss med 18 miss og to mål på de siste syv kampene.

SOM FAR OG SØNN: Dette bildet fra scoringen i gruppekampen mot Polen er ett av mange bevis på Luis Enriques kjærlighet for Spania-spissen Álvaro Morata (til venstre). Foto: AFP

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Men Álvaro Morata (28) virker å være låst som den spanske landslagssjefens absolutte favoritt, og i Luis Enriques to perioder og totalt 28 kamper som Spania-sjef har 28-åringen fra Madrid vært på banen i 19 av dem (15 fra start).

Fredag venter overraskelsen Sveits – uten kaptein Granit Xhaka – i kvartfinalen i russiske St. Petersburg. Veien dit ble åpnet da Morata dempet elegant med høyre og fyrte av en rakett med venstre som bare nettaket greide å stoppe i ekstraomgangene i 8-målskampen og 8-delsfinalen mot Kroatia:

Nå bør Spanias første semifinale i mesterskap siden nasjonens historiske trippeltriumf ble fullbyrdet i Kiev i EM 2012 være innen rekkevidde. Det skjer garantert med Álvaro Morata på topp.

– Vi spiller med Morata og ti til, røpet Luis Enrique til pressen etter den målløse åpningen mot Sverige og før kampen mot Polen – for å fjerne all tvil rundt spissens posisjon i laget.

Og etter Kroatia-triumfen, der Juventus-spilleren var første tema på pressekonferansen, trakk Luis Enrique på skuldrene og satte opp «hva var det jeg sa?»-blikket.

– Jeg har snakket om dette i månedsvis. Vi er ikke et lag som er ikke avhengig av én spesiell spiller som scorer. Det er ikke en trener i verden som ikke ville beundret eller hyllet Morata, påsto Spania-sjefen.

Ikke alle hans landsmenn er like begeistret. Under EM – som har budt på to scoringer og én straffemiss på totalt 14 avslutninger – fortalte trebarnsfaren om heftig hets på sosiale medier og dødstrusler til familien på EM-arenaen på hjemmebane i Sevilla.

– Min kone og barn kom til stadion i drakter med «Morata» på ryggen og folk skrek til dem. Det er vanskelig. Jeg forstår at folk buer på meg for å bomme på sjanser, men det finnes en grense, sa Morata i et intervju med Cadena Cope, og Luis Enrique mente det var en sak for politiet.

«FARATA» OG SØNNER: Etter 5–0-seieren mot Slovakia i gruppespillet tok Álvaro Morata en ekstraøkt med tvillingsønnene Leonardo og Alessandro nede på gresset. Foto: REUTERS

– Folket i Spania er besatt av hans mangel på scoringer. Men jobben han gjør, er en nøkkel for det spanske landslaget, mener AS-journalist Carlos Forjanes, som har fulgt Morata helt siden han prøvde å slå gjennom i Real Madrid Castilla for elleve år siden.

– Morata tilbyr noe som ingen andre kan: Han setter et uvanlig press på midtstopperne og skaper problemer for dem hele tiden, fortsetter Forjanes overfor VG.

Som barn startet spissen i Atlético. Han gikk videre til Getafe (også fra hovedstaden) før han fikk muligheten i Real Madrid-systemet. Siden har han prøvd seg i Chelsea, returnert til Atlético, og er nå inne i sin andre periode som Juventus-spiller.

Det var i sitt første Torino-opphold (2014–2016) han møtte sin italienske kone Alice Campello. Sammen har de tre sønner, deriblant tvillingene Leonardo og Alessandro på snart tre år, og det er kanskje herfra Morata henter energien som Luis Enrique setter så høyt.

– Han gir deg overtall, han forsvarer seg som en midtstopper, han dominerer i luften, han scorer mål, han er fysisk sterk. En spiller vi virkelig verdsetter, mener Luis Enrique, som i tiden som Barcelona-trener hadde en av fotballhistoriens sterkeste angrepsrekker i Lionel Messi, Neymar og Luis Suarez.

For Spania virker treneren å greie seg med Álvaro Morata. Før Sveits-kampen har Luis Enrique ingen problemer med å ta favorittstempelet; hverken i kvartfinalen eller for resten av EM.

– Har du sett et lag som er bedre enn ditt i denne turneringen?

– Nei, sa Luis Enrique og reiste seg og forlot seansen.