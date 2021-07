Tidligere proffsyklist er ny daglig leder i Sola

Svein Gaute Hølestøl blir ny daglig leder i Sola etter at John Harald Kåsen sa opp sin stilling etter ni år i håndballklubben.

Svein Gaute Hølestøl (t.v.) er ny daglig leder i Sola Håndballklubb. Her står han sammen med Ivar Gram Klette, klubbens styreleder. Foto: Sola HK

Alexander Larsen

Det opplyser klubben i en pressemelding tirsdag.

Svein Gaute Hølestøl, som var proffsyklist på 1990- og 2000-tallet, har de siste årene vært en del av håndballmiljøet til Bogafjell Idrettslag som blant annet styremedlem og leder for klubbens håndballutvikling.

Den tidligere proffsyklisten forteller til Aftenbladet at han kom inn i håndballmiljøet på grunn av sine barn, og at han umiddelbart ble interessert i jobben i Sola da John Harald Kåsen sa opp sin stilling i mai.

Hølestøl er i tillegg assisterende butikksjef for Intersport på Forus og ser nå frem til å starte i sin nye jobb fra og med 1. oktober.

– Det blir utrolig gøy å få være med og bidra. Steffen Stegavik er treneren som skal håndtere den sportslige delen, og som allerede er godt ivaretatt. Så handler det om å legge til rette for at de kan prestere på et høyest mulig nivå.

– Hvordan skal dere klare det?

– Økonomien er en viktig del. Jeg er ikke håndballtrener, men jeg kan legge til rette for at trenerne og spillerne har en så optimal hverdag som mulig. Det er fortsatt et sprang økonomisk fra Sola til Vipers, og det tar vi ikke igjen på ett år. Men med en god og solid økonomi klarer man gjerne å ha et lag som over tid kjemper om seriegull samtidig som man har gode satsinger, ikke minst også i bredden.

– Det er en klubb som er attraktive for lokale og nasjonale spillere, og det er ikke mange av disse klubbene i området her, sier Solas nye styreleder.

Svein Gaute Hølestøl har en fortid som proffsyklist. Foto: Øyvind Ellingsen

Hølestøl har ikke blitt ordentlig satt inn i klubbens planer ennå, men han forteller at serien er det store og at europacupen som er i vente senere i år, vil bli en viktig del av planene.

– Styret i klubben er veldig fornøyd med å få på plass en ny daglig leder i fra høsten. Svein Gaute har flere år med idrettsbakgrunn samt ledererfaring. De siste årene har han bidratt og hatt flere roller i Bogafjell Idrettslag, som leder i håndballgruppa, styremedlem og leder for håndballutvikling i klubben, uttaler styreleder Ivar Gram Klette om ansettelsen i pressemeldingen.

Sola tok bronse i serien da ligaen ble avsluttet grunnet koronaviruset. Sola spilte også cupfinale mot Vipers, som endte med 16–29-tap.