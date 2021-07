Rekdal fikk sin revansje mot Start: – Han sa det hadde betydd veldig mye

Kjetil Rekdal hadde ingen plan om å snakke med annen en den lokale pressen fra Hamar, før han forlot Start som seierherre.

Kjetil Rekdal takker Start-trener Sindre Tjelmeland for kampen på vei ut av stadion. Foto: Tor Erik Schrøder

KRISTIANSAND: Han kom, vant og dro igjen. Kjetil Rekdal var for første gang siden sirkuset for to år siden tilbake på stadion der han ble uønsket av klubbledelsen.

Den tidligere landslagshelten fikk sin revansje. 4–1 og ydmykelse av sin gamle klubb.

Etter kampen snakket han kun med den lokale pressen fra Hamar og rettighetshaver fra Eurosport.

Han ville ikke være med på Fædrelandsvennens sending.

Da vi prøvde å få en prat med ham utenfor bussen etterpå, ga han tydelig beskjed om at han ikke hadde til hensikt å snakke med noen «herfra», med klar henvisning til Start og Kristiansand.

– Vi vant 4–1 og tok tre poeng, sa Rekdal og gikk i bussen.

Til Eurosport kunne han dog fortelle at han var veldig fornøyd.

– Det er en fantastisk seier og en strålende prestasjon fram til 3–0. Jeg er så stolt av den HamKam-gjengen, sier Rekdal.

Som verken overfor rettighetshaver eller Hamar Arbeiderblad sa noe om egne følelser knyttet til seieren.

– Å vinne 4–1 mot det som egentlig er en eliteseriemotstander når du ser på mannskapet, det er fantastisk for oss, sier Rekdal.

Til Hamar Arbeiderblad kan Morten Bjørlo, en av målscorerne for kvelden, lette litt på sløret for hva dette betydde for Rekdal.

— Han sa etter seieren mot Ull/Kisa at det hadde betydd veldig mye for han å vinne her i Kristiansand. Det var deilig å kunne gi ham den, sier Bjørlo.

Dermed kunne Kjetil Rekdal reise hjem fra sin gamle hjemmearena med en bedre følelse enn da han reiste etter å ha tapt mot Aalesund og ledet Start mot klubbens vilje i 2019.

Nå ligger laget hans på tabelltopp - 13 poeng foran Start - som kjemper helt i bunnen.

Rekdal fikk noen tilrop fra hjemmefansen på Sparebanken Sør Arena, men heller ikke dem ville han si noe om.

Mens HamKam svever, står det desto dårlig til i Kristiansand. Start har nå gjennomført sin verste sesongstart noensinne på nivå to.