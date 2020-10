Direkte: Følg cupkampen mellom Rosenborg og Kolbotn

DEL

I hjemlig serie har Rosenborg vært uslåelige. Åtte seiere og seks uavgjorte er fasit etter 14 kamper, og 2. plass på tabellen. Hos Kolbotn har det gått litt mer tråkete. To seiere, fem uavgjorte og syv tap har gjort at laget fra Nordre Follo ligger på 8. plass, like over Lyn på kvalik.