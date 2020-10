Varsler blodrøde tall: RBK frykter å gå 60 mill. i minus

Tove Moe Dyrhaug varsler «voldsomme røde tall» i årsregnskapet for 2020. RBKs daglige leder ser heller ingen særlig bedring for klubbøkonomien for tiden. Foto: Espen Bakken

Tove Moe Dyrhaug frykter at RBK-regnskapet for 2020 vil vise nærmere 60 millioner kroner i minus. Hun anslår at koronapandemien har kostet klubben over 50 millioner.