Idretten tar nye grep etter rasistiske tilrop mot Pellegrino

Norsk fotball skal fronte en ny kampanje mot rasisme. Tiltaket kommer under to uker etter Amahl Pellegrinos vonde opplevelse i Ålesund.

Amahl Pellegrino ble utsatt for rasisme i bortekampen mot AaFK. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

På vegne av idretten går interesseorganisasjonen Norsk Toppfotball i bresjen for å få på plass et felles regelverk for hvordan klubber skal håndtere rasismesaker. Det skjer etter at Kristiansund-stjernen Pellegrino fikk rasistiske tilrop mot seg fra tribunen i 2-1-seieren mot Aalesund 4. oktober.

– Vi skal bruke saken til å få en endring i samfunnet. Til tross for at vi er i 2020, skjer sånne ting. Det er ikke akseptabelt, sier direktør Leif Øverland i Norsk Toppfotball til Eurosport.

Han møtte idrettspresident Berit Kjøll få dager etter episoden i Ålesund. De ble da enige om å trappe opp kampen mot rasisme med et nytt prosjekt.

Direktør Leif Øverland i Norsk Toppfotball. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

AaFK har utestengt en tilskuer fra klubbens hjemmekamper ut 2021-sesongen, men flere har ment at straffen ikke er streng nok. Siden har Øverland erkjent at toppfotballen har manglet felles rutiner for rasismesaker.

Den nye kampanjen har fått navnet «#Stopp». Tidligere Vålerenga-profil Freddy dos Santos blir prosjektleder, og han henter inspirasjon fra antirasismearbeidet til «Kick it Out» i England. Han mene utestengelse ikke er løsningen alene.

– Det å ha kun ett middel i verktøykassen, som kun er utestenging, blir en gammeldags måte å reagere på. Vi mener verktøykassa må fylles opp med andre midler. Det å bare stenge folk ute er ikke den beste måten å få folk til å endre holdningene og handlingene sine på, sier dos Santos til Eurosport.

