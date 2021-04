Løke tilbake etter fire måneder skadet: – Det har vært veldig vondt

Heidi Løke (38) er endelig friskmeldt og klar til helgas kvartfinaler mot Rostov-Don. Veteranen forteller hvorfor det tok hele fire måneder før hun ble kampklar etter neseskaden.

Heidi Løke (i blå vest) har ikke spilt en håndballkamp på fire måneder. Nå er hun kampklar før Vipers møter Rostov-Don i helgens Champions League-kvartfinaler. Foto: Jacob J. Buchard

Publisert: Publisert: Nå nettopp

KRISTIANSAND: – Det er godt å se jentene igjen, og kjempegøy å spille håndball. Jeg har jo kastet litt ball hjemme mens jeg har vært skadet, men det er jo ikke det samme, sier Heidi Løke og ler.

38-åringen møtte Fædrelandsvennen etter onsdagens Vipers-trening, som var den siste før avreise til Russland torsdag.

Etter fire måneder på sidelinjen er hun klarert for spill. Linjespilleren forteller at formen er god, og at hun er klar for dobbeltoppgjøret mot Rostov-Don til helga, som tar imot Vipers i kvartfinalene i Champions League.

– Jeg er klarert for spill og er med for fullt. Jeg skal prøve å bidra alt jeg kan når jeg får spille. Jeg har stor tro på at vi kan vinne over dem, sier Løke.

Les også Ordkrig mellom Vipers og russisk motstander: - De har vist gang på gang at de ikke håndterer korona

Har slitt med neseskade

På grunn av en skade i nesen har Løke til gode å spille en kamp for Vipers i år. Linjespilleren har ikke spilt en eneste håndballkamp siden EM-semifinalen mot Danmark tilbake i desember.

Først ble det funnet hele syv brudd da Løke opererte nesen i fjor sommer. I oktober fikk hun et nytt brudd. Og etter hun var på vei tilbake på håndballbanen etter EM i desember, fikk hun seg en ny trøkk i nesen på hjemmebane på nyåret.

– Jeg fikk en smell, og det satt noen nerver i klem. Det har vært en tålmodighetsprøve, sier Løke.

– Hvordan var det å tilbringe fire måneder på sidelinjen?

– Det har vært vondt å ikke få være med både Vipers og landslaget, svarer hun.

Les også Mørk friskmeldt til skjebnekampene: – Jeg gleder meg

Løke (i midten) forteller at hun slet med store smerter da hun forsøkte å teste seg på trening de siste fire månedene. Her avbildet under onsdagens Vipers-trening sammen med Andrea Austmo Pedersen (t.v.) og Marta Tomac. Foto: Jacob J. Buchard

Hadde store smerter

38-åringen forteller at hun regelmessig har testet neseskaden med trening hjemme i Sandefjord. Lenge endte hjemmetreningen i store smerter.

– Når treningen ikke har fungert har jeg fått vondt, og måtte roe meg ned. Pulsen har økt, så har det dunka til jeg fikk hodepine. Så det har vært veldig vondt, forklarer Løke.

Vipers-profilen innrømmer at det tok mye lenger tid enn forventet før hun ble kampklar. Men på tross av stor usikkerhet var hun aldri i tvil om hun skulle fortsette karrieren.

– Nei, jeg har ikke tenkt på det. Det har vært veldig uvisst om hvor lenge det skulle vare. Men jeg har hele tiden hatt et håp om at det skulle gå over, sier Løke.

Nå vil hun legge skaden bak seg og se framover.

– Nå er jeg egentlig ganske lei av å snakke om den nesa, så jeg prøver bare å se framover. Jeg tenker ikke noe på nesa når jeg spiller håndball nå, sier Løke og smiler.

Les også Vipers-nei før mesterligaduellen i Russland

Løke (i midten) er med resten av Vipers-troppen som reiste til Russland torsdag. Her avbildet på Kjevik ved siden av Nora Mørk (t.h.) og Katrine Lunde. Foto: Kjartan Bjelland

– Ikke forvent gull og grønne skoger

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad er naturligvis svært fornøyd med å få Løke tilbake fra skade. Den erfarne linjespilleren gir laget en skikkelig boost til de to Champions League-kvartfinalene mot russiske Rostov-Don.

– Hun har vært med på trening siden forrige uke, og det ser veldig greit ut. Men vi kan ikke forvente gull og grønne skoger i hennes første kamp på fire måneder, sier Gjekstad.

Selv melder Løke at hun ønsker å bidra i kamp så godt som hun vanligvis pleier.

– Jeg spinner etter å komme i gang, og gleder meg til kampen. Motivasjonen har bygd seg ekstra opp mens jeg har vært på sidelinjen, sier hun.