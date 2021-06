EM direkte: Følg Ungarn - Portugal

La oss håpe på en reprise av gruppespillskampen mellom disse to i EM for fem år siden: Da ble det en skikkelig målfest med seks scoringer og sluttresultatet 3-3.

La oss håpe på en reprise av gruppespillskampen mellom disse to i EM for fem år siden: Da ble det en skikkelig målfest med seks scoringer og sluttresultatet 3-3.

DEL