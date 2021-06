Her sitter Høgli klar. Så startet Glimt-kaoset: – Føles som noen har invitert en alle ikke ønsker skal være der

Tom Høgli skulle egentlig presentert Qatar-utvalgets arbeid for Bodø/Glimts medlemmer på årsmøtet torsdag kveld. Det fikk han ikke lov til.

Screenshot fra Bodø/Glimts årsmøte. Tom Høgli nede til høyre.

Den tidligere TIL- og Glimt-spilleren har hatt en sentral rolle i diskusjonen rundt en boikott av Qatar-VM i 2022. Han gikk ut sammen med TIL tidligere i vår, og oppfordret til en boikott av mesterskapet. Det startet en bølge av engasjement, og Høgli ble håndplukket inn i et utvalg som skulle komme med en rapport før søndagens ekstraordinære fotballting.

Underveis har Høgli skiftet mening om boikott, og ønsker i stedet «en annen vei for å nå fram til målet». Han ønsker spesielt å ha fokus på menneskerettighetene i Qatar, og mener påvirkningsmulighetene er best gjennom å stille krav, kontra en boikott.

Der er ikke alle enige med Høgli. En rekke klubber og supporterklubber har vedtatt en boikott av Qatar-VM, blant dem hans egen arbeidsgiver i TIL. Og torsdag kveld skulle Bodø/Glimt behandle det samme temaet.

Ble stoppet av medlemmene

Det ble dramatisk, ifølge Avisa Nordland. Først ble spillerne Marius Lode, Vegard Moberg og Elias Hagen, samt keepertrener Jonas Kolstad, fjernet fra stemmelista. Årsaken er at de jobber i klubben over en viss prosentstilling.

Glimts styre hadde innstilt på at klubben i utgangspunktet ikke skal boikotte Qatar-VM, men supporterne ville det annerledes. Og for å orientere om det tidligere nevnte utvalgets arbeid, hadde styreleder Inge Henning Andersen invitert inn Høgli.

Da kom innvendinger fra medlemmer på årsmøtet, og en votering over om Høgli skulle få uttale seg ble gjennomført. 43 stemte mot at Høgli skulle få taletid, og bare 21 stemte for. Dermed satt Høgli klar hjemme i med en powerpoint Tromsø, uten å få taletid.

– Jeg var spurt om å komme å presentere det arbeidet som vi har gjort. Og hadde overhodet ikke til hensikt å kjøre noen valgkamp for den ene eller andre, sier Høgli til iTromsø.

Han sier han ønsket å fortelle om hvordan utvalget hadde jobbet, si noe om de 26 tiltakene de ønsket, men ikke minst presentere både flertallets og mindretallets innstillinger. Fordi i utvalget var det to av 14 som ønsket å boikotte.

– Det var med en målsetting om ingen egne meninger at jeg skulle fortelle litt. Jeg har ingen egen prestisje i dette, sier Høgli til iTromsø.

Han sier videre at han respekterer avgjørelsen.

– Et årsmøte i en klubb bestemmer helt selv. Reglene er der. Jeg tar dette til etterretning, og det var på ingen måte meningen å skape noe harme, sier Høgli.

– Noe slikt har jeg ikke opplevd før

At Høgli, som spilte i Glimt mellom 2002 og 2006, skulle havne i en situasjon der han ikke skulle få snakke på årsmøtet deres, når han var invitert, var likevel uvant.

– Det føles som noen har invitert en alle ikke ønsker skal være der. Noe slikt har jeg ikke opplevd før. At jeg takket ja til å stille var også fordi jeg kjenner Glimt så godt, sier Høgli, som tidligere på ettermiddagen hadde deltatt i Kirkens Bymisjons årlige anderace i Tromsdalselva. Sammen med blant annet TILs daglige leder Øyvind Alapnes, var han med på å samle inn endene etter at de hadde kommet i mål.

Sebastian Henriksen., Tom Høgli og Øyvind Alapnes i Tromsdalselva torsdag ettermiddag. Foto: Privat

– Jeg måtte spurte hjem derfra litt før det var ferdig for å rekke årsmøtet. Litt ergerlig. Så jeg var ganske svett, da jeg knapt fikk tatt hodet under dusjen før det startet, sier Høgli med et smil.

Resultatet på Glimts årsmøte var at 46 stemte for boikott av Qatar. Bare 14 stemte imot.