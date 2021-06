Blytungt i Tetteys RBK-comeback - nå er det avstand til toppen

Alexander Tettey (35) løp, duellerte og headet rett utenfor. Men RBK gikk på sin andre smell på rad - og nå har det blitt avstand til topplagene.

Headet utenfor: Alexander Tettey pratet, dirigerte og duellerte. Men verken han eller noen andre i svart og hvitt maktet å gå foran - og dermed ble det hjemmetap. Foto: MARIANN DYBDAHL

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

RBK- Sarpsborg 0–1: Det var kvelden hvor planen var å revansjere Strømsgodset-smellen. Og hvor kompisene Tettey og Per Ciljan Skjelbred skulle feire sammen igjen på RBK-midtbanen.

I stedet ble det en ny skuffende aften for Rosenborg. Og en aften hvor det plutselig ble avstand opp til topplagene.

Hovland skled

Med tanke på sluttspurten det siste kvarteret, hadde RBK fortjent poeng.

Til slutt utliknet RBK også i sjansestatistikken, slik at den endte 4–4. Comeback-kid Tettey og resten av dem i svart og hvitt tok da også mer og mer over banespillet de siste 45.

Men da Even Hovland skled etter timen, var Sarpsborg-back Joachim Thomassen våken etter et innlegg. Og scoringen, som gikk inn via stolpen, ble kveldens eneste.

Det hjelper heller ikke på at mens RBK trøbler, så vinner Molde, og dermed er avstanden opp blitt seks poeng.

Senere søndag kveld kan Bodø/Glimt øke den avstanden ytterligere.

Avgjørelsen: Joachim Thomassen traff rent - ballen i mål via stolpen. Foto: MARIANN DYBDAHL

Ball i mål tidlig

RBK startet riktignok lovende. Uten toppscorer Kristoffer Zachariassen (karantene) tok Dino Islamovic ansvar, og etter to minutter trodde spissen han hadde gjort årets første mål.

Men Islamovic var offside, og deretter slet både spissen og hjemmelaget for øvrig med å få etablert eget angrepsspill.

I stedet var det Sarpsborg som skapte det som var før pause. Emil Palsson kunne sørget for kalddusj da han skjøt rett utenfor etter 12 minutter. Fem minutter senere vartet André Hansen opp med en sterk dobbeltredning, mens samme mann også var som en katt da Eirik Wichne avsluttet rett før halvtimen.

RBK justerte seg inn, og var best på tampen. Men skapte lite før de siste ti minuttene, hvor Åge Hareides menn hadde fortjent utlikning:

Da hadde nemlig både Adam Andersson og Guillermo Molins hver sin store sjanse.

Tettey deppet

Men det ville seg altså ikke, og dermed depping for Alexander Tettey i det som skulle være hans store comeback.

12 år etter han ble solgt til Rennes startet nemlig 35-åringen for RBK igjen - og det sammen med kompisen Per Ciljan Skjelbred på midtbanen.

Og Tettey jobbet. Han løp, dirigerte, duellerte - og headet rett utenfor.

Samtidig ble det «bare glimtvis» fra Tettey denne søndagskvelden på Lerkendal. Og fra alle de andre Rosenborg-drakt.

Glimtvis ble aldri nok.