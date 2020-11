TIL er ikke overbevist av Azemi – RBK-spiss aktuell

KOMMENTAR: Fitim Azemi vil være med videre i TIL. Samtidig jaktes det på alternativer.

TILs Fitim Azemi og RBKs Erik Botheim her i Stabæk-drakt der han nå er utlånt. Foto: NTB Scanpix

Rune Robertsen iTromsø

Det føles litt pussig å skrive om en mulig exit for den store spissprofilen noen timer etter at TIL i praksis har sikret seg Eliteseriespill i 2021. Matchvinner var ingen andre enn han, Fitim Azemi, den omgjengelige, åpenhjertige og alltid hyggelige østlendingen som er blitt godt likt både internt og ute hos fansen. Men så var det dette med å holde det personlige utenfor – dette er tross alt profesjonell fotball.

28-åringen har hatt to opphold i TIL. Først ble han lånt ut fra Vålerenga sommeren 2019 som et trekk i å unngå nedrykk. Det klarte han ikke, men ble hentet tilbake igjen sommeren 2020. Denne gangen på lån fra Stabæk – med en opsjon som betyr at dersom TIL betaler cirka 850.000 kroner, så vil de kunne hente han i vinter.

Forutsatt at klubben ønsker det, og de blir enige med Azemi om betingelsene i kontrakten. Da han ble klar for TIL igjen i slutten av juni, trodde de fleste at en slik avgjørelse skulle være enkel. Azemis kontrakt skulle selvsagt forlenges, var det som var inntrykket da.

Det skjedde ikke den gang, fordi TIL ikke visste om egen divisjonsstatus neste år. Noe som definitivt forandret seg søndag kveld litt før klokka 17.30. Da blåste dommeren på stillingen 1–0 for «Gutan» mot Jerv. Men desto viktigere, så hadde Sogndal på overtid tapt 1–2 borte mot Sandnes. TIL er dermed ni poeng foran Sogndal med ni poeng igjen å spille om.

På iTromsøs direktesending fra pressesonen på Alfheim etter kampslutt var det kø av TIL-aktører som ikke ville «ta opprykket på forskudd». Ingen turte å si det de fleste av oss andre ser. At TIL faktisk har rykket opp. De siste tre kampene er sånn sett bare proforma. TIL må virkelig sette alle kluter til for å rote bort dette, i tillegg til at LSK og Sogndal må ha en fantastisk sluttspurt. Det hadde jo vært litt stilig om noen turte å melde litt utenfor boksen her.

I realiteten har resultatene gitt TIL-ledelsen muligheten til å begynne å jobbe for alvor i kulissene. Og her er det mye å finne ut av, når det gjelder neste års spillerstall og trenerteam. Der Azemi-saken er en av de viktigste å tak i.

Enhver kan forstå at TIL trenger en spiss som scorer neste sesong. Men om det skal være Fitim Azemi eller noen helt andre som står på midtstreken idet Eliteserien 2021 sparkes i gang er inntil videre usikkert.

Det som er sikkert er at Azemi, på tross av søndagens klassescoring mot Jerv, ikke har overbevist TIL-ledelsen. Selv ga han klar beskjed om at han gjerne er med videre etter kampslutt.

Skadehistorikken hans er ett aspekt, til nå i 2020 har han spilt under 70 prosent av spilletiden. Syv mål er også et stykke unna det som var forventet i OBOS-ligaen. Verken hovedtrener Gaute Helstrup eller spillerlogistikkansvarlig Lars Petter Andressen gikk søndag kveld spesielt langt i å antyde at en signering er nært forestående.

Kanskje vil noen gode prestasjoner i de tre siste kampene kunne overbevise TIL-toppene. Men jeg tror at dette er et sjansespill som gjør at TIL allerede ser på andre løsninger som kan spille i stedet for, eller i tillegg til, Azemi.

Interessen og budet på 19 år gamle Aune Heggebø som tilhører Brann, men er utlånt til Øygarden er velkjent. Her har Brann foreløpig takket nei, men et nytt bud kan fort komme fra nord.

Ikke fullt så kjent er TILs sterke og pågående interesse for RBK-profilen Erik Botheim. 2000-modellen har i flere år vært nevnt som mulig TIL-forsterkning. Uten at det har blitt noe. Men fra trøndersk hold er interessen velkjent, og iTromsø får opplyst at Botheim er aktuell for en overgang. 20-åringen, som vil ha videresalgspotensial, har en del av de samme kvalitetene som Azemi, og virker ikke til å bli satset på i Trondheim.

Botheims avtale med RBK går ut etter 2021-sesongen, men er i høst utlånt til nettopp Stabæk – der han ennå har til gode å score. Dermed kan vi bli vitne til at en RBK-eid spiller utlånt til Stabæk erstatter en Stabæk-eid spiller utlånt til Tromsø.

Når det gjelder måltallene til Azemi, skal det nevnes at de ikke forteller hele historien. Helt frisk bringer østlendingen veldig mye mer til spillet enn det som kan måles i bare mål. Han er flink til å ødelegge for motstanderen, og kan også finne medspillerne på en måte som gir uttelling.

Men for TILs del havner vurderingen tilbake til de evinnelige pengene. Og i dette tilfellet forteller de at TIL ikke har råd til å mislykkes. Kanskje det stiller seg annerledes dersom Stabæk dropper summen på 850.000 kroner i klausulen som TIL for ordens skyld ennå har god tid på å løse ut.

Og i bakgrunnen lever tanken om en mulig Tromsø-retur for Runar Espejord etter nyttår i beste velgående. TIL har på ingen måte avskrevet at det kan skje, med god hjelp av storsponsor Rune Madsen som har sagt seg villig til å kjøpe løs spissen fra Heerenveen.