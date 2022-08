– Barce­lona vil ta De Jong-kon­trakt til retten

Frenkie de Jong (25) har i flere uker vært koblet til en overgang vekk fra Barcelona. Nå vurderer den spanske klubben å ta rettslige skritt for å annullere kontrakten.

USIKKER FREMTID: Frenkie de Jong kan være på vei bort fra Barcelona.

Barcelona-styret mener De Jongs kontrakt fra 2020 inneholder ulovlige detaljer, og har følgelig bedt om at den annulleres. Det skriver The Athletic.

De Jong ble i 2019 klar for den spanske storklubben fra Ajax, men i 2020 forlenget han den kontrakten med ytterligere to år til 2026. Den kontrakten ble signert av det tidligere styret i klubben som var ledet av Josep Bartomeu, før de gikk av i oktober 2020.

Det nåværende Barcelona-styret mener det gamle styret involverte ulovlige detaljer i den kontrakten, og har bedt nederlenderen om å annullere den for å gå tilbake til de opprinnelige betingelsene fra kontrakten i 2019, opplyser The Athletic.

De sendte i midten av juli et brev til De Jong der de informerte ham om at de er i stand til å innlede en straffesak for å fastslå hva som skjedde da kontrakten ble signert, og for å finne ut hvem som hadde ansvaret.

Magasinet skriver videre at det gamle styret er overbevist om at kontrakten fra 2020 er gyldig og at ikke foregikk noe ulovlig.

De Jong har gjennom sommeren blitt koblet til Manchester United, men til tross for at Premier League-klubben har fått et bud akseptert ønsker ikke De Jong overgangen. I forrige uke meldte The Athletic at Chelsea hadde innledet konkrete samtaler om nederlenderen.

Den spanske klubben trenger sårt midler til å registrere spillere foran den kommende sesongen. De har hentet inne flere store stjerner, blant andre Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Koundé og Andreas Christensen.

Barcelona spiller sin første seriekamp for sesongen hjemme mot Rayo Vallecano på lørdag.