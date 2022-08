Landslags­treneren grep inn før rulle­ski-økt: Fryktet livs­farlige situasjoner

STEINKJER (VG) Dødsulykken til slovenske Hana Mazi Jamnik (19) var en vekker for ski-miljøet. Under den pågående samlingen i Trøndelag tok sprinttrener Arild Monsen affære da utøverne var på vei ut på rulleski.

HØY FART: Martin Løwstrøm Nyenget, Harald Østberg Amundsen og Hans Christer Holund under en rulleskiøkt med landslagt i rulleski-anlegget i Steinkjer.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Uff. Jeg får frysninger. Det er grusomt, sier Monsen om tragedien.

Torsdag sist uke var en lastebil og en på rulleski i en ulykke i Botsheitunnelen i Strand kommune. 19 år gamle Hana Mazi Jamnik mistet livet under økten på samling med det slovenske landslaget.

Eirik Myhr Nossum, trener for distanseherrene, mottok budskapet på vei til Steinkjer hvor begge herrelandslagene (sprint og distanse) og rekruttlandslaget er på samling.

– Det var rett og slett hjerteskjærende. Jeg har utallige timer med utøvere på rulleski og sett noen nestenulykker, men stort sett går det bra og du tenker at dette er så rutinerte folk at det går bra. Men så får du den påminnelsen om at det er en som er på feil sted til feil tid. Det er bare helt jævlig, sier Nossum.

KLARE OPPFORDRINGER: Arild Monsen er tydelig på at man ikke bør gå i store felt eller med musikk på rulleski.

Monsen forteller at han satte foten ned da en stor gruppe ville ut på veiene og gå i et stort, samlet felt under samlingen i Steinkjer. Han krevde at de splittet seg i mindre grupper.

– Vi har mange store samlinger med mye folk. Her om dagen skulle vi ut på rulleski. Da sa jeg «Nei, det er ikke aktuelt. Vi skal ikke gå sammen. Laget mitt starter 10–15 minutter før», sier Monsen og fortsetter.

Fakta Rulleskivett-reglene For å trene i trafikken må du beherske rulleski godt. Dette gjelder særlig bremsing og vending. All opplæring og undervisning må skje på steder uten biltrafikk. Barn under 15 år bør ikke gå på rulleski på trafikkerte veier. Ved bruk av veibanen går du i hovedsak på høyre side av veien. Tren kun på steder hvor du er godt kjent. Unngå stor trafikk, farlige utforkjøringer, svinger og veikryss. Gi tydelige signaler til andre trafikanter og gjør deg forstått i trafikken. Kle deg synlig og bruk alltid refleks. Treningen bør foregå i dagslys. Bruk alltid hjelm. Glem heller ikke briller som beskytter øynene. Unngå musikk på øret for å ha fullt fokus i trafikken. Sørg for at utstyret er i orden og godt vedlikeholdt. Sjekk stavpigger og ski før bruk. Staver og trinser på diameter ≥ 30 mm anbefales under organisert trening, og det blir påbudt i rulleskikonkurranser fra 01.07.22. Trygg Trafikk sammen med Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund og Statens vegvesen utarbeidet Rulleskivettreglene. Les mer

– Det er utrolig sosialt og hyggelig at rekruttlandslag kan være med, men da må vi ha små tog. Fordi vi kan ikke ha et tog på 12–13 løpere. Da blir forbikjøringene til bilistene livsfarlige. Men om du har bare 4-5 løpere, er det sikrere. Jeg sykler også bak og roper «bil».

Trygg Trafikk opplyser at det mellom 2013 og 2020 var 17 ulykker med kjøretøy av typen «rullende enhet som ikke er motorisert». To personer omkom i 2013, mens 15 eller ble hardt skadd.

Flere av landslagsløperne medgir at de bør bli flinkere til å kle seg synlig og bli bedre på å bruke refleks.

OMKOM: Den slovenske landslagsutøveren Hana Mazi Jamnik (19) døde i en rulleskiulykke i Rogaland sist uke

– Jeg tror de fleste er ganske flink, men på de lyse dagene og i sommermånedene tror jeg mange kan bli flinkere til å vise seg bedre. Så tror jeg løpere kan bli flinkere til å trekke inn i rulleskiløyper, og ikke gå på store veier når folk skal hjem fra jobb, sier Didrik Tønseth.

Martin Løwstrøm Nyenget kaller rulleski for farlig og tror utøverne må tenke på hvordan de opptrer i trafikken.

– Vi må tenke på at vi er synlige. Vi sliter med at vi er varme når vi trener. I sommervarmen er det ubehagelig med refleksvest, men utover høsten mener jeg at vi skal være flinkere til å bruke refleks og tøy som er synlige med litt farger, sier Nyenget.

Trenerne Monsen og Nossum fraråder folk på rulleski å lytte til musikk samtidig.

– De på landslag er flinke på hjelmbruk og være synlig, men vi kan nok bli enda flinkere til å være synlig på et tidligere tidspunkt bruke refleksvest og lys som blinker. Enkelte tror jeg nok også er litt for dårlig til å bruke musikk, sier Nossum.

– Det er ingen som får gå ut på rulleski på samling med musikk i ørene. Det er totalt uakseptabelt, og det er det heller ingen som har prøvd på det. Vi må følge med i trafikkbildet, sier Monsen.

– Det var brutalt og fryktelig trist, sier Didrik Tønseth om budskapet om dødsulykken.

Erik Valnes kaller dødsulykken «bare tragisk», og ber folk på rulleski også tenke seg på hvordan de håndterer trafikken.

– Stort sett går det veldig fint, men så opplever jeg stadig vekk bilister som blir sinte. Men det er viktig å påpeke at det kan være rulleskiløpere som også er uoppmerksomme. Man må være veldig nøye på å ha fokus på å dele veien og vise hensyn, sier Valnes, som selv har vært i situasjoner hvor han fryktet det verste.

– Hva har skjedd da?

– Det er forbikjøringer fra bilen i sving hvor det plutselig kommer bil imot, så må bilen svinge tilbake igjen og bremse. Det er stort sett det det går i. Det er bilister som ikke har 10–15 sekunder ekstra. Da går redselen over til å bli sinne, sier Valnes.

Tønseth peker på også forbikjøringer i sving som det skumleste.

– Det har vært hendelser hvor biler kommer tett på. Ofte tar vi litt plass og biler blir liggende utålmodig bak, så blir det forbikjøringer som ikke er innenfor. En dag kan du ha uflaks, sier Tønseth.

Hittil i år har over 80 personer mistet livet på norske veier foreløpig i 2022.

I fjor falt Tarjei Bø stygt på rulleski: