Tarald Gribbestad Moltu ble matchvinner for Våganes 2

Tarald Gribbestad Moltu sto for den avgjørende scoringen for Våganes 2 i 2-1-seieren over Stavanger 2 på Våganes kunstgress i G14 3. divisjon tirsdag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden