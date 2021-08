For ti dager siden spilte hun OL i Tokyo. Lørdag scoret hun for Arna-Bjørnar.

Emma Rolston testet seg fri fra karantenen og gikk rett inn på laget.

Emma Rolston feirer målet som ga Arna-Bjørnar håp. Foto: Petronelle Halvorsen

Arna-Bjørnar – LSK Kvinner 3–4 (1–3)

Mye har skjedd i Arna-Bjørnar siden forrige toppseriekamp for tre uker siden. Flere spillere har gått ut døren. Inn har klubben blant annet fått inn Emma Rolston, som nylig spilte OL i Tokyo for New Zealand.

Det er ti dager siden hun spilte OL-kamp, fire dager siden hun testet seg ut av karantene. Lørdag scoret Rolston sitt første mål som Arna-Bjørnar-spiller mot LSK.

– Det var kult å score å debuten. Det var et skikkelig lagmål, og den siste pasningen var bare fantastisk.

Bare å pakke sakene

Rolston hadde egentlig signert for Arna-Bjørnar tidligere i år, men visumsøknaden tok lang tid.

Midt under OL-oppholdet fikk hun beskjed om at visumet var i orden.

– Jeg måtte bare pakke med meg tingene mine og dra rett til Norge etter OL. Ellers hadde jeg måttet vente i karantene i New Zealand.

Emma Rolston i aksjon under sommerens olympiske leker. New Zealand røk ut av gruppespillet med null poeng. Foto: Andre Penner / AP / NTB

New Zealand endte med tre tap på tre kamper og røk i gruppespillet, men opplevelsen av å ha vært der, kan ingen ta fra henne.

– Det var helt utrolig. Japan er et fantastisk land, og det å være i Tokyo og konkurrere og være omringet av alle disse atletene var surrealistisk, sier Rolston.

Nå er hun i avstand enda lenger hjemmefra. Hun mener den norske ligaen er det perfekte stedet for å bli utfordret og utvikle seg som spiller.

– Da muligheten kom, tok jeg den med begge hendene.

Fakta Arna-Bjørnar – LSK Kvinner 3–4 (1–3) Toppserien, 10. serierunde, Arna Idrettspark Tilskuere: 175 Mål: 0–1 Emilie Haavik (11.), 0–2 Emilie Haavi (33.), 1–2 Ivanovic (45.), 1–3 Thea Kyvåg (45.), 2–3 Miljana Ivanovic (55.), 2–4 Camilla Lindberg (59.), 3–4 Emma Rolston (54.) Arna-Bjørnar (4–4–2): Moa Edrud – Tanja Isabel Myrseth, Emelie Lövgren, Tora Ose, Kamilla Abel, – Madeline Veivåg (Linnea Laubstad (85.), Julie Madsen (Ingrid Jåstad fra 45. min.), Karoline Haugland, Miljana Ivanovic – Emma Rolston (Martine Midtbø (85.), Meryll Abrahamsen (Ingrid Lovise Jåstad, 69.) Les mer

19-åring var kaptein i dansk toppdivisjonslag

Rolston er en av tre signeringer Arna-Bjørnar har gjort på rappen. Den 19 år gamle dansken Julie Madsen gikk også rett inn på laget, mens Ingrid Andreassen (19) satt på benken.

Madsen forteller at hun ønsket seg til den norske ligaen, som hun sier er mer profesjonell enn den danske. Da Arna-Bjørnar tok kontakt, var valget derfor lett, forteller hun.

– Jeg kjenner noen med kontakter i klubben, som fortalte meg at dette er en riktig god klubb som er gode på talentutvikling. Det var viktig for meg, sier Madsen.

Julie Madsen spilte fra start, men ble byttet ut i pausen. Foto: Petronelle Halvorsen

Det siste halvåret har hun vært kaptein for Aalborg, som før sommeren rykket opp til øverste nivå i Danmark.

Hun sier hun hadde mye ansvar i gamleklubben og mener hun etter hvert vil vise seg som en ledertype og en god spiller i Arna-Bjørnar.

– Dette var ikke en spesielt god kamp for meg personlig. Det er to måneder siden sist kamp, så jeg trenger litt tid på å komme i kampform, sier Madsen.

Målrik kamp

Det skulle ikke stå på underholdningen i Arna idrettspark lørdag. Topplaget LSK ledet fortjent 2–0 da halvtimen var spilt.

Miljana Ivanovic ga håp like før pause, da hun gjorde nytte av en lekker langpasning fra Tanja Myrseth og ga 1–2. Da brukte LSK et avspark, noen få pasninger og et innlegg på å gå opp til 3–1 før hvilen.

I andre omgang løftet Arna-Bjørnar seg flere hakk. Knapt ti minutter etter pausen ble innbytter Ingrid Jåstad feid ned i LSKs straffefelt. Meryll Abrahamsens straffespark ble reddet, men Ivanovic var våken og satte returen og sitt andre mål.

Miljana Ivanovic scoret to for Arna-Bjørnar lørdag. Det holdt allikevel ikke til poeng mot LSK. Foto: Petronelle Halvorsen

Noen minutter senere tråklet LSKs Camilla Lindberg seg gjennom flere forsvarere hos hjemmelaget, og satte kontant inn 2–4, men da meldte debutanten Rolston seg på for alvor og ga 3–4 til Arna-Bjørnar kort tid etterpå.

Den siste delen ble derfor mer spennende enn LSK nok skulle ønske. Abrahamsen hadde blant annet en suser i stolpen, men det endte til slutt med LSK-seier.

Trener Øyvind Nordtveit synes første omgang var veldig svak, men mener de hevet seg bra i andre.

– Hadde vi vært heldige kunne vi ha fått en uavgjort her, men alt i alt er det ingenting å si på at LSK vinner, sier Nordtvedt.