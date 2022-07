Emosjonell Groenewegen slo tilbake: – Mentalt har det vært vanskelig

SØNDERBORG/OSLO (VG) For andre dag på rad ble det stang ut for Alexander Kristoff i kampen om en etappeseier i Tour de France.

På den tredje og siste etappen i Danmark, over 182 kilometer fra Vejle til Sønderborg, ble det en lang «marsj» mot massespurt for rytterne i Tour de France.

Med en mindre teknisk avslutning enn på den andre etappen, ble det og en langt mindre dramatisk avslutning på den tredje. Men med rundt 10 kilometer igjen til mål, ved en innsnevring i løypa, ble det full stans for en rekke ryttere etter litt bevegelse i feltet. Et par ryttere var en liten tur i asfalten, men det ble kjapt meldt at samtlige var på hjulene igjen.

Dermed var det duket for et realt spurtoppgjør på et 800 meter langt snorrett oppløp i Sønderborg.

Der var det nederlandske Dylan Groenewegen som viste seg sterkest og tok etappeseieren. Etter målgang fanget kameraene opp 29-åringen oppløst i tårer. Seieren på den tredje etappen var nederlenderens femte etappeseier i rittet, og kom i hans første opptreden etter den voldsomme krasjen med Fabio Jakobsen i 2020, som Groenewegen fikk skylden for.

– Det har vært en lang vei. Jeg vil si takk til laget mitt, til familien min og vennene mine. Som har fått meg tilbake til Touren i god form. Det er vakkert, sier nederlenderen i et intervju med arrangøren.

SMÅ MARGINER: Dylan Groenewegen spurtet inn til seier på den tredje etappen av årets Tour de France, hårfint foran Wout van Aert i gult.

Nederlenderen ble utestengt i ni måneder etter velten i Polen Rundt, fikk en rekke trusler og måtte på et tidspunkt ha politibeskyttelse. Det har satt sine spor hos 29-åringen.

– Har det vært vanskelig å komme tilbake?

– Ikke fysisk, men mentalt har det vært vanskelig. Etter alt som hendte. Denne er for min kone og min sønn. Det betyr veldig mye.

Også for nederlenderens norske lagkamerat, Amund Grøndahl Jansen, som brakte Groenewegen til fronten på tampen av etappen, betød seieren mye:

– Det er herlig. Det er tusen kilo av skuldrene for hele laget, og kanskje spesielt for Dylan, sier Grøndahl Jansen til TV 2.

Wout van Aert tok annenplassen i det som var millimeterduell om både seieren og plassene bak. Jasper Philipsen ble nummer tre og Peter Sagan tok fjerdeplassen. Gårsdagens vinner, Fabio Jakobsen, ble nummer fem. Over målstreken gestikulerte den tredoble verdensmesteren Sagan voldsomt mot van Aert etter den svært jevne duellen mot målstreken.

LITE FORNØYD: Peter Sagan (til venstre) gestikulerer mot Wout van Aert (midten) på målstreken på den tredje etappen.

Etter en ellevteplass på den andre etappen, meldte Kristoff seg på ny på i kampen om å etappeseier, men nordmannen nådde ikke helt opp i spurten og ble nummer elleve også på den tredje etappen.

– Vi kjørte veldig bra. I den siste svingen kom alle litt for fort og jeg havnet litt bak, men jeg kom meg egentlig fint frem igjen. Så mangler jeg litt på slutten, oppsummerer nordmannen til TV 2 og fortsetter:

– Jeg er litt skuffet over at jeg ikke klarer det bedre, for i dag gjør vi en mye bedre jobb. Men jeg var ikke god nok, rett og slett.

I tillegg til å se et oppgjør mellom feltets raskeste men, fikk det danske publikumet muligheten til å hylle en av sine helter før de vinker farvel til rytterne som nå setter kursen for Frankrike.

Dansken Magnus Cort hos EF Education sikret seg klatretrøyen på gårsdagens etappe, og var sulten på flere poeng søndag. 29-åringen rykket ifra så fort starten gikk, og det helt alene. For ingen ville slå følge med dansken på vei mot Sønderborg.

Dermed fikk Cort en særdeles enkel oppgave med å øke forspranget i klatrekonkurransen. Dansken holdt et jevnt tempo og var først over de tre fjerdekategorien på etappen. Dermed sikret han seg tre nye poeng, og 29-åringen står nå med totalt seks.

Med rett i underkant av 53 kilometer igjen på etappen, ble dansken hentet inn og lagene posisjonerte seg og sine spurtere for nok et hektisk oppgjør.

I ENSOM MAJESTET: Danske Magnus Cort var den eneste som ville i brudd på den tredje etappen.

Underveis var det og én innlagt spurt om poeng på den grønne trøya. Danske Cort i solobrudd tok 20 poeng, før flere av feltets spurtere meldte seg på i kampen om de resterende poengene.

Mannen i den gule ledertrøya, og innehaver av den grønne poengtrøya, Wout van Aert sikret seg 17 poeng foran Fabio Jakobsen som tok 15.

Nordmannen Sven Erik Bystrøm, som var i brudd på den andre etappen og ble hedret for innsatsen, tok fire poeng.