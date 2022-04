Red Bull-sjefen: – Ricciardos timing «spekta­kulært dårlig»

Daniel Ricciardo (32) gjorde ifølge Red Bull-sjef Christian Horner en tabbe da han takket nei til fortsette Formel 1-karrieren under hans ledelse.

VAR SUKSESSPAR: Daniel Riccardio og Red Bull-sjef Christian Horner fra den tiden da begge kunne juble for seiere i Formel 1-sirkuset. Bildet er fra Mexico City høsten 2018.

– Timingen hans var «spektakulært dårlig» fordi han åpenbart var skeptisk til Hondas motor. Vi forela ham tilbud som var «stratosfærisk». Vi syntes det var leit at han bestemte seg for å forlate oss. Og det har dessverre ikke gått slik han hadde ønsket, sier Red Bull-sjefen.

Britiske Christian Horner har latt seg intervjue av avisen The Australian foran Australias Grand Prix-løp søndag. Uttalelsene hans noen dager før Formel 1-runden på Daniel Ricciardos hjemmebane er gjengitt av en rekke andre medier. Spesielt de som kun skriver om den mest spektakulære motorsporten – blant andre F1i.com.

Karismatiske Daniel Ricciardo har fått god eksponering i Netflix-suksessen «Drive to Survive», som Max Verstappen forrige sesong sa nei til.

Han ble innlemmet i Red Bulls fremste lag i 2014, da som partner til Sebastian Vettel. Fra 2016 ble han lagkamerat med Max Verstappen. Christian Horner mener at også det – Verstappens inntog – var en årsak til at australieren to år senere hoppet av.

– Daniel så at Max (Verstappen) var på vei opp, og han ville ikke bli annenfører, hevder Christian Horner.

Red Bull var utstyrt med Renault-motorer. Ricciardo var angivelig ikke begeistret over at Hondas skulle erstatte dem. Han var i tvil om «japaneren» kunne yte ham samme hjelp som «franskmannen». Ricciardo byttet lag til fordel for nettopp Renault i 2018.

BRØT I SAUDI ARABIA: Daniel Ricciardo måtte få hjelp til å ta sin McLaren-bil av Jeddah-banen for halvannen uke siden.

For to år siden byttet han igjen. Denne gangen til McLaren, der han «teamer opp» med briten Lando Norris (23). Det har heller ikke gått særlig bra for Ricciardo. Han testet positivt for covid-19 slik at han ikke fikk anledning til å ta del i testingen i Bahrain. På Jeddah-banen i Saudi-Arabia for halvannen uke siden sviktet bilen ham – og flere enn ham for den saks skyld.

Lando Norris endte på 7. plass og kapret seks poeng forrige Grand Prix-runde. Til Formel 1 sin egen hjemmeside sier han at litt av «gleden» er borte i McLaren-stallen som følge av uteblitt suksess.

På spørsmål om han ser lys i enden av tunnelen for McLaren, svarte Daniel Ricciardo denne uken at det må det være, «ikke sant?»

– Det er det vi jobber mot. Vi vil fortsette å jobbe for det til vi ser lyset, for å si det sånn. Det vil ikke skje over natten. Det er ikke en endring som kommer til å skje i løpet av en uke, mener australieren ifølge nettstedet F1.

Åpenbart optimistisk tilføyer han at «større endringer» må til for at en McLaren-bil skal ta en topp fem-plassering.