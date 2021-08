TIL 2020 på fullt fart inn i bunnstriden etter fjerde serietap på rad

TIL 2020 er inne i en tung periode, og tapte i Bergen.

Det ble nok et tap for Emma Granlind og TIL 2020. Her fra en kamp tidligere i sesongen. Foto: Håkon Steinmo

Lars Elvevold

Fakta 8.serierunde Myrdal stadion 8.august 2021 Åsane 2 (2) TIL 2020 1 (1) Mål: 1–0 (15) Kroken 1–1 (22) Mali Motrøen Trøan 2–1 (43) Dybvik Gule kort: Synne Raa og Tonje Nilssen, TIL 2020 Dommer: Michael Szanjfeld Les mer

Åsane- TIL 2020 2–1 (2–1)

TIL 2020 ligger kun ett poeng over streken i kvinnenes førstedivisjon etter å ha tapt 2–1 borte mot Åsane. Ida Skaar Kroken sendte hjemmelaget i ledelsen etter et kvarter spilt med et flott skudd fra 16 meter, men Mali Motrøen Lian utlignet for gjestene sju minutter senere på en heading fra corner. Katarina Sunde Dybvik sendte imidlertid gjestene tilbake i ledelsen like før pause.

Det ble ingen flere scoringer i kampen, og TIL 2020 blir dermed liggende på en åttendeplass med seks poeng etter åtte spilte kamper.

Nå venter det cupkamp borte mot Bossekop i midtuka for TIL 2020, før laget tar imot Øvrevoll Hosle hjemme på Fløya Arena til seriekamp kommende helg.