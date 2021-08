Pogba hylles etter assistshow: – For en spiller

(Manchester United – Leeds United 5–1) Paul Pogba hadde tre målgivende pasninger i løpet av hele den forrige Premier League-sesongen. I sesongens første kamp trengte han bare 68 minutter til å servere fire mål.

Paul Pogba (28) har vært tidvis både hyllet og utskjelt på Old Trafford de siste årene. Franskmannen har tidvis vært koblet vekk fra Manchester United i sommer og er inne i sitt foreløpig siste kontraktsår i Manchester.

I lørdagens sesongåpning viste han seg frem fra sin absolutt beste side, og serverte den ene utsøkte pasningen etter den andre til lagkameratene.

– Vi vet hva han kan gjøre og i dag viste han det. Han er en viktig spiller for oss. Vi vet at vi kan forvente oss denne typen prestasjoner fra Paul, sier Bruno Fernandes, som selv scoret tre mål, til BT Sport.

HERJET: Paul Pogba var sammen med Bruno Fernandes kampens to store spillere da Manchester United vant 5–1. De noterte seg for henholdsvis fire assists og tre mål.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær sier følgende om Pogba:

– Imponerende. Jeg var litt usikker på Paul og formen hans. Han hadde bare spilt 45 minutter og har ikke vært med oss så lenge (i oppkjøringen), kun rundt to uker. Det er imponerende og han er en topp person å ha i garderoben. Vi er glade for vi har dem vi har, sier Solskjær i et intervju vist på TV 2.

Storspillet ble belønnet med intet mindre enn fire målgivende pasninger i løpet av de første 68 minuttene. Kun seks spillere har tidligere klart det i løpet av en og samme kamp i Premier League og Pogba er den første Manchester United-spilleren som har klart det, skriver Opta på Twitter.

– Han er herlig fotballspiller, skriver fotballprofilen Gary Lineker på Twitter.

En smilende Pogba ble byttet ut etter 75 minutter og franskmannen var helt avgjørende for at Manchester United fikk en drømmestart på sesongen. Med lørdagens kamp har Pogba allerede flere målgivende pasninger i Premier League denne sesongen enn i 2020/21-sesongen.

Da stoppet det på tre målgivende pasninger for Pogba, noe det også gjorde i 2019/20-sesongen. Ifølge Whoscored brukte Pogba 41 kamper på de fire forrige målgivende pasningene han hadde i Premier League.

– På dager som dette, må du bare beundre verdensklassenivået han helt åpenbart besitter. Pasningen til Mason Greenwood var latterlig god, og så den skjult pasningen til Bruno Fernandes. For en spiller, skriver BBCs Simon Stone om Pogba underveis i kampen.

HERJET: Paul Pogba leverte på høyt nivå lørdag.

Pogba delte rampelyset med Bruno Fernandes lørdag. Portugiseren vartet opp med hat trick i sesongdebuten.

– Bruno og Pogba-show på Old Trafford, skriver tidligere Leeds United og Manchester United-profil Rio Ferdinand på Twitter.