Skeid-selvmål ga Egersund seieren

Stian Pettersen gjorde selvmål og sørget for 2-3-tap for Skeid mot Egersund i 2. divisjon, avdeling 2 i fotball lørdag. Skeid avga poeng for første gang siden 4. juli.

Skeid tok ledelsen da Johnny Buduson scoret etter 21 minutter.

Jakob Maslø Dunsby utlignet for Egersund noen minutter ut i andre omgang. Målet gjør at Egersund-spilleren står med fire seriemål denne sesongen. Buduson sendte Skeid i ledelsen igjen ni minutter etter sidebytte, men to minutter før slutt utlignet Stian Michalsen for Egersund. Pettersen var uheldig og satte ballen i eget mål rett etterpå.

Før møtet med Egersund hadde Skeid vunnet fem kamper på rad.

Egersunds Kujtim Ismaili pådro seg gult kort.

Skeid har 21 poeng og Egersund 19 poeng etter lørdagens runde.

356 tilskuere fulgte kampen.

Skeid møter Odd 2 18. august, og Egersund spiller neste kamp mot Fløy dagen etter.

