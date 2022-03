Manchester United på vei mot lengste trofétørke på 40 år: – En annenrangs klubb

Manchester United er på vei mot sin lengste trofétørke på 40 år, og får knallhard kritikk etter tirsdagens Champions League-nederlag. Gary Neville mener hans gamle arbeidsgiver nå er «en annenrangs klubb».

NY NEDTUR: Cristiano Ronaldo og de andre Manchester United-spillerne trasket slukkøret mot tunnelen på Old Trafford etter å ha blitt slått ut av Champions League.

Publisert: Publisert: I dag 03:40

Manchester United-legenden, som blant annet vant to Champions League-titler med de røde djevlene, var nådeløs i sin dom over Manchester United etter 1–2 sammenlagt mot Atlético Madrid tirsdag kveld.

– Det er store problemer i denne klubben, strukturelt fra toppen. Eierne er ikke gode nok. De må selge klubben. Vi er nå en annenrangs klubb i vårt eget land (England), sier han fra sidelinjen på Old Trafford på TV 2 sin sending.

– De er langt unna. De er langt unna fordi prestasjonsnivået jevnt over er dårlig. Dette er et perfekt eksempel på denne sesongen og hva Manchester United er. De er et virkelig dårlig lag, sier han videre.

Manchester United fikk med seg et brukbart utgangspunkt etter en svak prestasjon i Madrid i det første oppgjøret: Med 1–1 som utgangspunkt og en sterk 3–2-seier over Tottenham i forrige Premier League-kamp var forventningene høye. Old Trafford var fullsatt, men fikk se Manchester United nok en gang bli slått ut av Champions League.

De har ikke vunnet et trofé siden José Mourinho ledet dem til Europa League-seier i 2016/17, og er nå på vei mot sin lengste trofétørke på 40 år:

Etter FA-cuptriumfen i 1977 måtte de vente til 1983 før de vant FA-cupen igjen. Med mindre de på mirakuløst vis skulle vinne Premier League denne sesongen, vil Manchester-klubben for første gang siden perioden mellom de to FA-cupseirene oppleve å gå fem sesonger på rad uten et trofé.

Det er også første gang siden 2009/10-sesongen at den «hjemvendte» stjernen, Cristiano Ronaldo, ikke vinner et trofé i løpet av sesong.

Siden Alex Ferguson ga seg i 2013 har de bare vunnet tre trofeer: Nevnte Europa League i 2017, i tillegg til ligacupen samme år. Sesongen før vant de FA-cupen.

FORRIGE TROFÉ: Paul Pogba feirer med Europa League-trofeet i 2017. Daværende Manchester United-manager José Mourinho til venstre.

Manchester United-keeper David de Gea ble spurt om trofétørken etter kampen.

– Det er selvsagt ikke bra nok. Det er vanskelig for klubben, for oss og for fansen. Det er virkelig vanskelig. Dette er hvor vi står for øyeblikket. Det er en vanskelig situasjon. Vi må fortsette å kjempe, sier De Gea til BT Sport.

Gary Neville mener svake bytter gjorde det enda vanskeligere for den engelske klubben i tirsdagens kamp, og sier han ikke kunne se en plan. Før sesongen ble blant andre Raphaël Varane, Jadon Sancho og Cristiano Ronaldo hentet inn, men det har ikke gitt uttelling.

– De ble nummer to i Premier League forrige sesong og kom til finalen i Europa League. De har blitt helt oppløst. Det er noe som er galt i garderoben, men det er også noe som er galt ute på banen. Det har ikke vært en plan hele sesongen. Jeg vet ikke hvilket lag Manchester United er. Er de et kontringslag? Er de et ballorientert lag? Jeg vet ikke hva de er. Jeg ser ikke noe spillemønster, sier Neville.

BEKYMRET: Manchester United-legenden Gary Neville (venstre) savner en tydelig plan i Manchester United. Her sammen med tidligere manager Sir Alex Ferguson i forkant av en kamp mellom Barcelona og Manchester United i 2019.

Journalist og Manchester United-kjenner Andy Mitten beskrev det som «en forferdelig kamp», mens Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst kalte Manchester United «naive».

– Manchester United fikk med seg et godt utgangspunkt fra Madrid. men snubler på hjemmebane, på drømmenes teater. Drømmen er knust, kommenterte Øyvind Alsaker for TV 2 etter kampen.

– For Rangnick og Manchester United tror jeg dette kan bli en veldig, veldig tung vår, sa Alsaker videre.

Nå handler absolutt alt om å bli blant topp fire i Premier League. De er for lengste ute av alle andre turneringer, og det blir nok en troféløs sesong på Old Trafford.