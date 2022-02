OL-lagkonkurransen går uten Riiber – lot seg ikke overtale

Kombinertstjernen Jarl Magnus Riiber er ute av form etter langvarig koronaisolasjon og deltar ikke for Norge i torsdagens lagkonkurranse i OL.

Jarl Magnus Riiber reiser hjem fra OL uten medalje. Han deltar ikke i lagkonkurransen i Kina.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Jarl Magnus Riiber er ferdig i OL for denne gang.

Dermed blir det Espen Andersen, Espen Bjørnstad, Jørgen Graabak og Jens Lurås Oftebro som utgjør det norske laget. Det kommer fram i en melding fra den norske kombinertleiren.

Riiber var uheldig med inngangen til lekene i Kina og ble smittet av koronaviruset like før OL startet. Han rakk tirsdagens individuelle konkurranse, men kjente at kreftene forsvant mot slutten av rennet der han ble nummer åtte.

Nordmannen ledet etter hopprennet, men gikk blant annet feil på stadion underveis i langrennet. Han ble dermed sjanseløs i medaljekampen.

– Den knekken Jarl fikk i går gjør at han reiser hjem og ikke deltar i morgen, sier kombinertlandslagets sportssjef Ivar Stuan til Discovery.

Bestemte selv

Riiber tok selv avgjørelsen om ikke å delta i lagkonkurransen. Han flyr hjem til Norge mens lagkameratene kjemper om OL-medalje torsdag.

– Han har bestemt seg for det. Han hadde en prosess gående i går etter målgang. Da handlet det mest om å ta vare på ham. Så tok vi en prat i dag tidlig, og da var han egentlig ferdig, forklarer Stuan.

Sportssjefen innrømmer at lagledelsen gjerne skulle hatt Riiber med på laget, og at de forsøkte å overbevise ham om å delta.

– Ja, vi gjorde det. Men når det ikke er mulig, så er det ikke mulig. Og det er fair.

Det er fastslått at Riiber er frisk fra koronasykdommen, og han er klar for å konkurrere videre for å vinne verdenscupen sammenlagt.

Nordmannen har vært verdens desidert beste kombinertløper i tiden etter vinterlekene for fire år siden. I Pyeongchang-OL kom han på 4.-plass i begge de individuelle rennene, mens han fikk en trøstepremie med sølv i lagkonkurransen.

Medaljeambisjoner

Norge stiller uansett med flere sterke kort i torsdagens lagkonkurranse. Jørgen Graabak har dokumentert knallform med sølv og gull i de to individuelle konkurransene. I tillegg var Oftebro på seierspallen med sin sølvmedalje i tirsdagens OL-renn.

– Vi har et bra lag, og vi skal være med å kjempe om medalje i morgen, sier Stuan.

Det skal hoppes i storbakken fra klokken 9 torsdag norsk tid. Klokken 12 starter langrennet over 4 x 5 kilometer.

Andersen og Graabak var med på laget som tok sølv i forrige OL, mens Bjørnstad og Oftebro er debutanter.