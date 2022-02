Hardt kritiserte Mickelson ber om unnskyldning – hevder utsagn er tatt ut av sammenhengen

Golfstjernen Phil Mickelson (51) har blitt anklaget for å være «naiv, egoistisk og ignorant» etter utspillene om Saudi Golf League.

I HARDT VÆR: Phil Mickelsons utsagn om den saudiarabiske superligaen har ikke blitt godt mottatt i golfmiljøet.

Irske Rory McIlroy gikk spesielt hardt ut mot Mickelson, etter at Mickelson argumenterte for at den planlagte saudiarabisk-finansierte superligaen kunne være et pressmiddel for å få gjort endringer på PGA-touren.

– Vi vet at de drepte Jamal Khashoggi (Washington Post-journalist) og har en forferdelig historie med menneskerettigheter. De dreper folk for å være homofile. Når vi vet alt dette, hvorfor skulle jeg i det hele tatt vurdere det? Jo, fordi det er en mulighet til å forandre PGA-touren som man bare får en gang i livet, ble Mickelson sitert på av golfjournalisten Alan Shipnuck.

Nå hevder Mickelson at sitatene ble sagt «off record» og ikke skulle komme ut offentlig. Samtidig sier han at press og stress har påvirket ham i stor grad de siste ti årene og at han nå trenger en pause fra golfen.

– Jeg er utrolig skuffet og vil gjøre alt jeg kan for å selvreflektere og lære fra dette, sier Mickelson i en pressemelding.

Han tilbyr også sponsorer å terminere eller pause avtalene de har med ham. Konsulentselskapet KPMG bekrefter i en pressemelding at de bryter samarbeidet med Mickelson.

I pressemeldingen til Mickelson skriver han at sitatene – som skal stamme fra en samtale i november – er «gitt ut uten hans tillatelse og tatt ut av sin sammenheng».

Mickelson skriver at handlingene hans har vært «i golfens beste interesse» og at «golfen desperat trenger forandring».

Journalisten Alan Shipnuck, som skriver en biografi om Mickelson, har også kommet med et svar til golfstjernen hvor han nekter for at sitatene var ment som «off record».

Shipnuck hevder at Mickelson forsøker å redde sin egen rygg etter at sitatene ble svært dårlig mottatt i golfmiljøet.

I et lengre innlegg hvor han svarer på spørsmål, forklarer Shipnuck sin versjon, og avviser totalt at sitatene var gitt «off record».

– Han sendte meg en melding samme dag som sitatene ble offentliggjort, skriver Shipnuck om Mickelson.

– Han var langt fra fornøyd. På samme måte som i pressemeldingen gjorde han et halvhjertet forsøk på historieomskriving, og forsøkte å si at samtalen hadde vært «mellom oss», men det avviste jeg raskt.

– Ikke én gang i våre tekstmeldinger eller når vi snakket sammen ba han om at praten var «off record», og jeg har aldri godtatt noe slikt. Dersom han hadde spurt ville jeg ikke gitt meg, dette var åpenbart materiale jeg ville ha med i boken. Å hevde at sitatene er «off record» er usant og et dobbeltspill.