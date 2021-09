Glimt bekrefter: RBK har tatt kontakt om Knutsen

Styreleder Inge Henning Andersen sier Glimt har svart RBK på henvendelsen.

Kjetil Knutsen har ett år igjen av kontrakten sin med Bodø Glimt. Nå har RBK tatt kontakt med klubben om hans fremtid.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Jeg har sett en mail fra RBK komme inn til oss. Vi har imidlertid som meddelt tidligere fokus på forhold vi kan gjøre noe med og har også en løpende og god dialog med Kjetil.

Det sier styreleder Inge Henning Andersen i Bodø/Glimt til Adresseavisen.

– Mailen er besvart fra oss, fortsetter Glimt-toppen.

Andersen har ikke sagt noe om hva som sto i svaret fra Glimt til RBK. Han har heller ikke kommentert hva RBK skrev i mailen.

Knutsen har ett år igjen av kontrakten sin med Glimt.

– Dyktig og interessant trener

Allerede samme dag som Åge Hareide offentliggjorde at han ikke ønsker å forlenge med RBK, bekreftet RBKs styreleder Ivar Koteng at Glimt-trener Kjetil Knutsen står på ønskelista til klubben.

– Han er selvfølgelig på listen vår. Han er en dyktig og interessant trener, sa Koteng på spørsmål fra Adresseavisen.

Siden har Koteng flere ganger gjentatt budskapet: Knutsen står på lista.

For to uker siden sa RBK-styrelederen at de vil ta kontakt med Glimt om Knutsen.

– Vi kommer til å snakke med alle kandidater vi mener er aktuelle. Og Kjetil Knutsen er under kontrakt med Glimt, så det kommer vi til å gjøre, sier Koteng til Adresseavisen.

– Når?

– Nei, vi er så heldige at vi har litt tid på oss. Men arbeidet med ny trener er et arbeid som blir intensivert utover høsten.

Nå har altså det skjedd.

Eggen lot seg imponere

Nils Arne Eggen har også ytret at han gjerne ser at Knutsen blir ny RBK-trener.

– Ja, svarte Eggen kontant på spørsmål om Kjetil Knutsen er et navn for RBK fra nyttår.

– Hvorfor?

– Fordi jeg ser måten Bodø/Glimt spiller fotball. Jeg har også møtt ham på Lerkendal, som samtalepartner. Og jeg må si at jeg er imponert over kunnskapen.

– Hva legger du i det?

– Uansett hvilken spiller som blir borte fra laget, så går det ikke lang tid før en erstatter er på plass og fyller rollen på samme vis. Det viser at de virkelig øver inn samhandlingen. Og at de bruker spisskompetansene til spillerne som er på banen, eksemplifiserer Eggen.

Fakta Kjetil Knutsen Født: 2. oktober 1968 (52 år) Kommer fra: Arna i Bergen Jobb: Hovedtrener for Bodø/Glimt. Har kontrakt ut juni 2022. Tidligere jobber: Assistenttrener i Bodø/Glimt og hovedtrener for Åsane. Meritter: Seriesølv (2019) og seriegull (2020) med Bodø/Glimt som hovedtrener. Ble kåret til årets trener i 2019 og 2020. Aktuell: Står på RBKs liste over aktuelle trenerkandidater til å ta over etter Åge Hareide. Nå bekrefter Glimt at RBK har tatt kontakt om hans fremtid. Les mer

Knutsen har vært hovedtrener for Glimt siden 2018. Før det var han assistenttrener for Aasmund Bjørkan. 52-åringen ble kåret til årets trener i Norge i 2019 etter at Glimt tok sølv i Eliteserien. Sesongen etterpå ledet han laget til klubbens første seriemesterskap i historien. Også da ble han kåret til årets trener i Norge. Han har også trent Åsane tidligere.

I sommer kvalifiserte Glimt seg til gruppespillet i Conference League. Knutsens lag skal møte Roma (Italia), Zorya Luhansk (Ukraina) og CSKA Sofia (Bulgaria) i gruppespillet.