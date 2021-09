Hetlesæther-dobbel for Sandnes Ulf

Sunniva Øverland Hetlesæther scoret to ganger da Sandnes Ulf vant 3-0 over Kopervik/Avaldsnes AT i 3. divisjon, rogaland i fotball for kvinner søndag. Sandnes Ulf tok sin første seier i årets sesong.

