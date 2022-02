Marius Lindvik misset OL-bronsen: – Det er bånn i bøtta

ZHANGJIAKOU (VG) Det ble ingen ønskereprise av OL-gullet for fire år siden. OL-vinner Marius Lindvik misset da de norske hopperne avsluttet OL med 4. plass i lagkonkurransen. Bronsen var bare 0,8 poeng unna.

FORT KORT: Førstehoppet til Marius Lindvik endte på 121 meter.

– Det er klart det er bittert, sier Arne Scheie i Discoverys studio.

NRK-veteranen mener at bare to av åtte hopp – Halvor Egner Graneruds første og Robert Johanssons siste – var gode nok.

Norge lå på medaljeplass gjennom nesten hele konkurransen, men Marius Lindvik klarte ikke å følge tyske Karl Geiger i finalehoppet. Norge tapte medaljen med mindre enn ett poengs margin. Superveteran Marius Fettner (36) sikret gullet for Østerrike. Slovenia endte på sølvplass.

Lørdagens store norske OL-helt traff ikke med 121 meter i førstehoppet.

– Det var en ordentlig skrell, mente Discovery-ekspert Strandbråten.

Den norske kapteinen var også tydelig misfornøyd med 126,5 meter i avslutningshoppet. Det skilte bare 20,6 poeng opp til OL-vinnerne fra Østerrike. Men det ble en skuffende 4. plass på hoppgutta – akkurat som i OL 1998 og 1994.

– Det er kjedelig. Sånn er det, sier Marius Lindvik.

– Laghopp er blitt en forbannelse for Norge, mener Scheie som minner om at Norge utenom OL-gullet bare har to bronse på 10 OL-konkurranser.

– Det er bånn i bøtta. Det er ikke noe kjekt, sier Halvor Egner Granerud til Discovery.

– Jeg skjønner ikke hva de (juryen, red.anm.) drev med i starten av andre omgang. Vi visste at det var sånn det ville bli, men det var kjedelig med uflaks i annenomgangen. Robert (Johansson) unyttet det, sier Halvor Egner Granerud til VG.

Granerud kaller nederlaget «jævlig vondt».

Han leverte 1. omgangs beste hopp med 138 meter, men slo av til bare 118,5 meter i hopp nummer to.

– Jeg vet at de gjør så godt de kan, men i dag har vi flere med tyngre forhold enn de andre. Det er det vi taper på. Jeg står her med blandede følelser, sier Daniel-André Tande etter at han også hadde slått av mye i 2. omgang.

– Det er nesten så man ikke tror det er sant. 0,8 poeng er så sykt lite på åtte tellende hopp, sier Robert Johansson. Han var den eneste av de norske hopperne som løftet seg i 2. omgang med 136,5 meter.

– Guttene har vist god hopping. Spesielt i første pulje i andre omgang var vi uheldige. Lindvik er heller ikke der han har vært tidligere. Det er nok til at vi havner utenfor pallen, sier Alexander Stöckl til VG.

SVÆRT SKUFFET: Halvor Egner Granerud leverte et kjempehopp i 1. omgang, men klarte ikke å følge opp i sitt andre hopp.

Norge har i verdenscupen bare så vidt vært innom seierspallen i verdenscupen denne sesongen med 3.-plassen i Bischofshofen i januar. Stöckls mannskap har heller ikke lykkes med 5. og 6. plass i de to VM-konkurransene siden OL-gullet i Pyeongchang for fire år siden.

– Det var skuffende for utøverne. De hadde fortjent denne medaljen, men det var en kjempetett konkurranse. Tettere enn jeg har sett tidligere. Marginene våre var ikke på vår side. Vi manglet 21 poeng på gull. Det er ingenting om man fordeler det på åtte hoppere. Det er omtrent to meter. Nå må vi bare stå med ryggen rak og ta dette, sier Clas Brede Bråthen til VG.

– Hva er dommen over OL?

– Det blir veldig bra når vi får gullet i stor bakke, noe vi ikke har gjort på 58 år. Om den mixed-konkurransen hadde blitt arrangert ordentlig, kunne vi hevdet oss der også, svarer landslagssjefen etter at Marius Lindviks gull ble Norges eneste medalje på de fem OL-konkurransene i hopp.

Østerrike var ikke på plassen da Norge vant laggullet i Sør-Korea for fire år siden. i Kona vant de teamkonkurransen i OL for første gang siden 2010.

– Det var en vanskelig konkurranse, men laget vårt fortjente å vinne, sier den østerrikske treneren Stefan Horngacher til VG.

Foruten OL-overraskelsen Fettner besto det østerrikske vinnerlaget av Stefan Kraft, Daniel Huber og Jan Hörl.