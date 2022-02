Riiber om at det er OL midt i koronakaoset: – Høl i huet

ZHANGJIAKOU (Aftenposten): Jarl Magnus Riiber testet positivt for korona i OL. Da fikk han i praksis vite hva det innebærer.

Jarl Magnus Riiber møtte fredag pressen på videokonferanse.

Da Riiber så ut av vinduet rundt klokken 14.30 lokal tid fredag, sto det en ambulanse utenfor.

Riiber fikk beskjed om å gå ned. Der ble han møtt av personell tildekket av smittevernutstyr fra topp til tå.

Så ble han fraktet i 20 minutter. Med blålys på.

– Det var litt surrealistisk. Bilen var full av klor. Man merker at de har jobbet hardt med tanke på smitten i den bilen. Man blir fraktet rundt som en skikkelig smittebombe, sier Riiber i en videosamtale med norske journalister.

Alt dekket av klor

Riiber er fortsatt symptomfri og ved godt mot.

Han sitter på et karantenehotell i Shuanglong. Han viste pressen rommet under videosamtalen, og beskrev det som «et helt vanlig hotellrom».

Her skal altså verdens beste kombinertløper sitte under OL-konkurransen onsdag.

– Mange har ment at OL bør utsettes. Hva mener du om at det er OL nå?

– Det er høl i huet. Det var så høyt smittetrykk før avreise. Det gjør sjansen for å få korona rett før avreise altfor stor, sier Riiber til Aftenposten.

Han legger til at det er lett for ham å si nå at OL burde vært avlyst.

– Du er opptatt av detaljer i for eksempel treningsarbeidet. Hvordan er det at alt avgjøres av mer eller mindre tilfeldigheter?

– Det gjør det hvert fall lettere å akseptere å bli sparket ut. Hadde det vært en situasjon jeg kunne hatt kontroll over, hadde jeg vært mye mer skuffet.

Forsvarer Seefeld-tur

Konkurrentene Kristjan Ilves, Terence Weber og Eric Frenzel er også smittet.

Alle fire konkurrerte i Seefeld i helgen. Det er uklart om smitten oppsto der.

Men Riiber mener uansett at det var riktig av ham å stille i Seefeld.

– Er Seefeld like mye verdt som OL?

– Verdenscuppoengene som deles ut der, er hvert fall like mye verdt, sier Riiber, som er nummer to i verdenscupen sammenlagt.

– Men tenkte du at det var en risiko før du reiste ned ditt?

– Hele kombinertsirkuset var samlet der. Ingen sto over den helgen. For min del, som fikk ryggskader etter Ramsau, var det viktig gjennomføring før OL. Å ikke konkurrere en måned før OL ville ikke gjort ting bedre. Jeg er glad jeg dro til Seefeld og hentet noen få poeng, sier Riiber.

24-åringen utelukker imidlertid ikke at smitten kan ha oppstått i Seefeld. Han opplyser blant annet at flere av verdens beste løpere måtte sitte en stund sammen i hoppbakken på grunn av utsettelser.

– Hvis smitten skjedde der, er jo det skikkelig krise. Men vi har ikke belegg for å si det, sier sportssjef Ivar Stuan.

Konkurransedirektør for kombinert i Det internasjonale skiforbundet, Lasse Ottesen, svarer følgende:

– Når det gjelder smittevernet i Seefeld, så var dette satt opp på samme måte som i alle våre verdenscuprenn denne vinteren. Det var til og med strengere i Seefeld når det gjelder antall personer i heis og venterom samtidig. Så jeg kan kan bekrefte at alle smittevernregler ble fulgt i Seefeld.

