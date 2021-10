Hylles etter hockey-drama

Ishockeylandslagets backveteran Alexander Bonsaksen blir hyllet for hvordan han taklet situasjonen da hans lagkamerat Saku Vesterinen (22) fikk kuttet over pulsåren ved håndleddet under en seriekamp i den finske toppligaen.

HELT I FINLAND: Landslagsback Alexander Bonsaksen er kaptein for det finske toppserielaget KooKoo. Bildet fra da han ble matchvinner for Norge mot Slovenia i Pyeongchang-OL for fire år siden.

– Det er tøft, og det er veldig fint at han gjør det han gjør. Det gleder meg, sier ishockeylandslagets mangeårige lege Ole Fosse da han får høre om den dramatiske hendelsen i kampen mellom Bonsaksens KooKoo og Pelicans i Lahti sist fredag.

Den inntraff da Vesterinen falt over en motspiller i rundvantet bak KooKoos mål. Bilder fra taklingssituasjonen viser at venstre hånd til Bonsaksens backpartner støter mot motspillerens knivskarpe skøytestål. Med en følge at pulsåren blir kuttet.

– Det skjedde så fort. Jeg skjønte at det var alvorlig, forteller Alexander Bonsaksen.

Han var nærmeste ikke direkte involverte spiller til uhellet. Bonsaksen, som gjennomgikk en dobbel hofteoperasjon i vår og er KooKoos kaptein for tredje sesong på rad, ga umiddelbart signal til støtteapparatet ved spillerbenkene om at øyeblikkelig hjelp var påkrevd.

Deretter handlet han i henhold til førstehjelpshåndboken, og ifølge medisinsk ekspertise, eksemplarisk.

– Jeg klemte til alt jeg hadde på oversiden av såret, slapp ikke før de hadde fått på ordentlig bandasje. Jeg holdt til han var ferdig behandlet. I kanskje fem minutter. Etterpå hadde jeg nesten krampe i hånden, forteller Alexander Bonsaksen.

Saku Vesterinen var tilbake og sa hei til lagkameratene torsdag, seks dager etter hendelsen, men er ute for resten av sesongen. I tillegg til pulsåren, ble også sener og nerver ved hånden hans kuttet.

Alexander Bonsaksen var så åndsnærværende i løpet av de dramatiske minuttene på isen, at han la merke til at laglegen til Pelicans brukte et pulver i behandlingen av den sterke blødningen fra kuttet ved Vesterinens håndledd. Slik Bonsaksen oppfattet det, sørget det for at blodet koagulerte. Det «klumpet» seg og blødningen lot seg dempe.

IKKE I NORGE: Pulveret som ble brukt behandlingen av lagkameraten til Alexander Bonsaksen, Saku Vesterinen.

I kjølvannet av hendelsen oppsto den diskusjon i finsk ishockey og finske medier hvorvidt dette pulveret var noe alle lagene bør har i beredskap.

Norges landslagslege Ole Fosse har i utgangspunktet ikke kjennskap til «pulveret». Etter nærmere undersøkelser mener han at stoffet ser interessant ut, men understreker at «trykkompresjon» - som Bonsaksen utførte - er det som gjelder ved alvorlige blødninger. Det gjør også Fosses kollega ved Sykehuset Innlandet Lillehammer, anestesilege Andreas Simensen.

Pelicans-spiller Antti Tyrväinen startet en diskusjonstråd på Twitter:

Simensen, som også er tilknyttet Luftambulansen, forteller at pulverproduktet ikke er brukt i norsk helsevesen. På generell basis kjenner han imidlertid til at det er til utprøving i militæret, der større sår kan være vanskelig å behandle med kompresjon.

– Det trykket er så stort kan - med trykk på kan - pulveret i kombinasjon med kompresjon ha noe for seg. Det kan være nyttig som et supplement. Men det er ikke noe man må ha, mener Andreas Simensen.

«Kompresjonspulveret» varemerket Celox, består av kitin (Store norske leksikon: Et seigt, semitransparent og nitrogenholdig polysakkarid). Det er ifølge anestesilegen laget av rekeskall.

– Det er ennå ikke funnet noe vidundermiddel som erstatter manuell behandling - som ishockeyspilleren (Bonsaksen) brukte, sier han.