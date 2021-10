Bjørgen røper detaljene: Slik ble hun og Lundberg et par

I sin biografi deler Marit Bjørgen nye og ukjente detaljer fra privatlivet sitt.

Fred Børre Lundberg og Marit Bjørgen bestemte seg i 2005 for å gå fra sine daværende partnere. Noen måneder senere møttes de oftere og oftere, før de til slutt ble samboere.

OSLO: «Vi vaks opp på bygda i Trøndelag, det va berre sånn det va, sier hun i dag. De drakk alkohol, og den var ikke alltid kjøpt på polet. Marit må smile når hun kommer på at hun i en lengre periode hadde en femlitersdunk med hjemmebrent gjemt under senga på rommet sitt.»

Marit Bjørgen droppet verken bygdefestene eller russetiden. I boka «Vinnerhjerte», som slippes tirsdag, åpner den abdiserte skidronningen opp om festligheter og kjærlighetslivet sitt.

– Jeg forteller alt fra min side. Jeg og Petter (Northug) har opplevd mye av det samme og kommer fra ganske like kår. Mens han var mer ekstrem i idrettssatsingen i ungdomsåra, hadde jeg en mer typisk ungdomstid. Jeg syns det er viktig å dele og fortelle min historie, sier Bjørgen til Adresseavisen.

41-åringen forventer ingen store reaksjoner på det hun deler fra privatlivet sitt. Full åpenhet var et viktig premiss for arbeidet med boka, ifølge forfatter Ingerid Stenvold. Bjørgen sier at hun hadde siste ord før boka gikk i trykken. Men ifølge den tidligere skidronninga er ingenting utelatt.

Fakta Marit Bjørgen Født: 21. mars 1980 (41 år) Kommer fra: Rognes i Trøndelag Bosted: Holmenkollen i Oslo Partner: Fred Børre Lundberg. Sammen har de to barn, Marius og Ola. Yrke: Langrennsekspert for TV 2 og langrennsløper for Team Ragde (langløp) Meritter: Åtte gull-, fire sølv- og tre bronsemedaljer i OL. 18 gull-, fem sølv- og tre bronsemedaljer i VM. Har vunnet Tour de Ski sammenlagt én gang. Har vunnet verdenscupen sammenlagt fire ganger. Står med 114 enkeltseire i verdenscupen. Har vunnet 25 NM-gull, ni NM-sølv og seks NM-bronse. Aktuell med: Boka «Vinnerhjerte», ført i pennen av NRK-journalist Ingerid Stenvold. Les mer

Hemmelig guttebesøk

«En annen gang var de hjemme på gården da Kari plutselig ble beordra i seng mye tidligere enn vanlig. Hun prøvde å protestere, men Marit var bestemt. Lillesøster sovnet imidlertid ikke, og fikk med seg at det kom hemmelig guttebesøk til Bjørga. Han var noen år eldre enn Marit, og Kari visste at han het Jan Erik», står det i boka.

Jan Erik Reiten fra nabobygda Singsås ble Bjørgens første samboer. De ble sammen da de gikk siste året på videregående på Støren, skoleåret 1999/2000. Reiten og Bjørgen hadde felles venner og møttes på en fest. Han var fire år eldre enn henne og jobbet som blikkenslager. I tillegg spilte han fotball og konkurrerte i scootercross.

Det tok ikke lang tid før de flyttet sammen:

«De kjøpte et hus på Rognes, i bakkene ikke langt nedenfor Bjørga. Det gikk fort, men for dem var det det eneste rette. Våren 2005 hadde de vært sammen i fem år, fire av dem som samboere»

Samlivsbrudd

Etter verdenscupavslutninga i svenske Falun, kjørte Bjørgen og hennes mamma Kristin hjem til Rognes. Da hadde hun bestemt seg for at forholdet med Reiten ikke var fremtida for henne:

«De hadde det fint, men hadde også glidd fra hverandre, og hun var klar for å gå videre. Møtet med Fred Børre var ikke årsaken, men det ble en katalysator».

I april flyttet både Bjørgen og Lundberg fra sine samboere. Etter hvert møttes de oftere og oftere. Under en fotballkamp mellom Lyn og Viking på Ullevaal knipset VG-fotograf Bjørn S. Delbekk et bilde av at det nyforelskede paret som kysset. Dagen derpå kunne riksavisen avsløre at Idretts-Norge hadde fått et nytt superpar.

Var deprimert

Samtidig som Bjørgen opplevde samlivsbrudd og var nyforelsket, møtte hun motgang i skisporet. De neste sesongene sto i sterk kontrast til storsuksessen i Oberstdorf.

«I dag, 16 år seinere, bruker hun ordet deprimert om sin egen tilstand høstmånedene 2005», heter det i boka.

Etter å ha slitt i perioden 2006-2009, der hun også var inne på tanken om å legge skiene på hyllet, startet snuoperasjonen etter Liberec-VM (2009).

Flere enkeltpersoner og grep trekkes frem i boka, blant annet møtet med psykolog Brit Tajett Foxel.

«I det øyeblikket Marit kom inn i rommet, forsto Britt at noe var alvorlig galt. Hun så det i øynene hennes, det var en tyngde der, en sorg. Selv når hun smilte – og det gjorde Marit lett og ofte, ifølge Britt – nådde ikke smilet øynene. Hun fant ingen mening, sa hun. Ingen glede.», står det i boka.

NRK-journalist og forfatter Ingerid Stenvold og Marit Bjørgen møtte Adresseavisen og et par andre medier dagen før lanseringa av biografien.

«Forandret livet for dem begge»

Så møtte hun Fred Børre Lundberg.

Første gang hun la merke til ham, var under OL på Lillehammer. Da var hun knapt 14 år og så ham ta gull i kombinert. Elleve år enere, under VM i Oberstdorf, var begge to til stede. Bjørgen som stjerne i skisporet, Lundberg på jobb for turoperatøren Sponsorlink.

Den siste kvelden var det festmiddag i Oberstdorf. Litt utpå kvelden kom hun i snakk med Lundberg:

«Praten gikk lett, etter hvert dansen også, og da middagen gikk mot slutten, var de enige om at de hadde det altfor trivelig til å ta kvelden. Hun inviterte ham med seg tilbake til utøverhotellet. Der fortsatte de festen i en bassengbar sammen med flere andre fra den norske delegasjonen. Alt var glede».

Men begge to var i andre forhold hjemme i Norge:

«Selv om akkurat denne kvelden skulle forandre livet for dem begge, skulle alt gjøres ordentlig. De måtte hjem og rydde veien.»

Fikk klar beskjed fra psykologen

Under møtet med Foxel gråt Bjørgen. Hun forteller at psykologen traff rett på de såreste punktene og at hun ikke trengte å forklare at hun var sliten.

«Marit hadde aldri følt seg så sett, så forstått. Egil (Kristiansen, landslagstrener), gode Egil, som hun jobba så godt med nå, han hadde mange gode egenskaper, men å snakke om det som var vanskelig, var ikke hans sterkeste side. Det var greit. Nå hadde hun funnet Britt».

Beskjeden fra psykologen til Bjørgen var klar:

«Den røde lampa har lyst for lenge, sa Britt. Du må begynne å ta vare på deg selv.»

Allerede sesongen etter opplevde trønderen stor suksess i skisporet igjen. Hun reiste hjem fra OL i Vancouver med tre gull-, en sølv- og en bronsemedalje.

I de påfølgende sesongene vant hun en haug med mesterskapsmedaljer og verdenscuprenn. Foxel ble en viktig støttespiller for Bjørgen frem til hun la opp.

I dag er hun fortsatt samboer med Lundberg. De bor i Holmenkollen i Oslo og har to barn: Marius og Ola.