Drømmeåpning sikret Oilers-seier: - Skal vi være i toppen må vi være klare fra start

Etter en forrykende åpning så Stavanger Oilers seg aldri tilbake på Lillehammer. 3–0 etter første periode og cruisekontroll resten av veien var oppskriften da de tok en meget sterk borteseier.

Ludvig Hoff og resten av Oilers jubler for 2–0 mot Lillehammer. Oilers var fullstendig overlegne hele matchen gjennom.

Christoffer Hjalmarsson

Lillehammer - Oilers: 1–4

LILLEHAMMER: Etter straffetap for Sparta på lørdag var de et tydelig tent Oilers som tok tak i kampen fra start. De feide Lillehammer av isen fra første dropp.

– Vi prata om det, at v i ikke var klare fra start mot Sparta. Og skal vi være i toppen må vi være klare fra start. Vi har fire bra rekker som kan dundre og gå gjennom hele kampen og det gjorde vi heldigvis i dag, sier Tommy Kristiansen.

– Alt i alt er det en solid match! Vi går mye på skøyter og slipper ikke Lillehammer så mye til. Så jeg er veldig fornøyd med at vi kommer hit og vinner 4–1, oppsummerer Kristiansen.

En som også var strålende fornøyd var Nicolai Bryhnisveen. Backen var endelig tilbake på isen etter et skadeopphold og det var en ekstremt deilig følelse.

– Det var deilig! Det har vært mange kjedelige uker med opptrening, og det å sitte å se på er noe av det verste for alle som driver med idrett! Men heldigvis har gutta vært gode, sier Bryhnisveen.

– Det smalt mye rundt deg, hvordan var tenningsnivået?

– Det er alltid litt sånn når du ikke har vært utpå på lenge at det er en ekstra tenning der, men så spiller jeg som regel med tenning også, humrer backen som samtidig kunne glede seg over en kampplan som fungerte.

– Vi snakket mye om å bli bedre fem mot fem, og på en måte få ut proppen det. Så det er kult at det fungerer når vi har jobbet med det, sier Bryhnisveen.

Pangstart

Det tidlige presset ga uttelling , for snaut seks minutter ut i kampen stod det allerede 2-0. Det etter at pucken endte i mål to ganger i løpet av 11 sekunder! Først en fin styring av Sander Hurrød og deretter med litt krangling og makt signert Ludvig Hoff. Nummer to måtte dommerne sjekke på video, men de konkluderte raskt med at pucken var over linjen.

Markus Søberg jakter «high-fives» etter sin scoring mot Lillehammer.

Henrik Holm var til tider bemerkelsesverdig arbeidsledig og måtte ta et par øvelser for å holde seg varm.

Kjøret fra Oilers fortsatte og igjen viste de hvor giftige de er i overtall. Etter flere gode skuddforsøk viste Markus Søberg vei. Han skled noen meter inn fra blålinjen før han plasserte pucken bort i lengste. 3-0 etter halvspilt periode.

Lillehammer fikk samlet seg noe etter åpningssjokket, men de produserte svært lite. Det takket være en solid Oilers-defensiv. Fremover roet det seg også noe og dermed ble det ikke flere mål før første hvile.

Dominans og kjempemiss

Oilers kom ikke like tøft ut i andre periode, men fortsatt var de det overlegent beste laget. Lillehammer hadde fint lite å stille opp med. Oilers pådro seg riktignok to utvisninger med kort mellomrom, men undertallsspillet var bunnsolid.

Nicolai Bryhnisveen var tilbake for Oilers og backen tok virkelig for seg i duellene. Tydelig tent etter skadeoppholdet.

Fremover på banen skapte man også fine sjanser og spesielt Tommy Kristiansen kommer til å slite med å finne ut hvordan han unngikk å score. Kristiansen fikk servert pucken på bakre stolpe og med keeper sprellende ved første var målet åpent, men han presterte å sette pucken utenfor. Til stor frustrasjon og benken fikk gjennomgå når han entret båsen.

– Jeg har egentlig feiret inni meg der, skal bare feie den inn. Men så legger den seg på siden og blir med kølla ut, så det er ganske frustrerende. Så hadde jeg vel tre til i stolpen... men det er vel bare at det blir ketchup-effekten til slutt? Jeg har vært med så lenge og vet at neste kamp kan jeg fort score tre, smiler Kristiansen.

Mål skulle det imidlertid også bli i andre periode. Markus Søberg rappet til fra kant og keeper måtte gi retur. Der var Steven Whitney først frempå og Oilers opp i 4-0. Det etter drøyt 12 minutter av perioden.

Helt på tampen var man nære månedens mål da Nicolai Bryhnisveen, som var tilbake fra skade, danset seg lekent gjennom hele Lillehammer. Deretter avsluttet han med en følsom backhand, men så ble det smell i utsiden av stolpen. Enormt forsøk av backen.

Dennis Sveum viser frem en blødende munn og et par tenner som har fått seg en trøkk etter en duell. Kapteinen kom seg raskt tilbake på isen.

Kontroll tross baklengs

Tredje periode ble den klassiske transportetappen for Oilers sin del. Lillehammer hadde samlet seg litt samtidig som lysten til å stupe i angrep var noe fraværende. Fortsatt ble det skapt sjanser, men scoringene uteble.

Lillehammer på sin side skulle få uttelling. Holm leverte først en stor redning etter en styring, men keeperen kunne lite gjøre med returen. Rett etterpå kunne det virkelig blitt kamp da Lillehammer kom alene med Holm. Sisteskansen vartet imidlertid opp med en ny solid inngripen.

Etter utligningen ble det småamper stemning og det smalt med ett mer i duellene. Noen ganger over streken for Lillehammers Nils Carnbäck ble sendt i garderoben for en takling mot hodet/nakke. I samme situasjon endte Daniel Rokseth opp med roughing, og utvisningsminuttene økte etter hvert som kampen gikk.

Scoringer ble det dog ikke flere av og dermed innkasserte Oilers en sterk seier, og nå er det bare en kamp igjen før en liten juleferie. Frisk Asker hjemme til lørdag.

– Jeg må innrømme at det skal bli utrolig deilig med litt ferie nå. Det har vært mange kamper og folk har vondt, noen skader her og der. Men det viktigste er selvsagt å få tre poeng før julebordet, da smaker det litt ekstra, avslutter Kristiansen.

KAMPFAKTA

Lillehammer – Stavanger Oilers 1-4 (0-3, 0-1, 1-0)

Fjordkraftligaen, 24. serierunde

Eidsiva Arena

Mål: 0-1 Sander Hurrød (Lefebvre, Ulriksen)(05:45), 0-2 Ludvig Hoff (Karlsen, Ulriksen)(05:56), 0-3 Markus Søberg (Rokseth)(09:34 PP), 0-4 Steven Whitney (Søberg)(32:55), 1-4 Nick Dineen (Hagen)(43:37)

Utvisninger: 3x2 min + 25 min matchstraff – 5x2 min

Skudd: 26 - 43

Hoveddommere: Roy Stian Hansen og Mads Frandsen

Oilers’ lag:

Målvakt:

Henrik Holm

Backer:

1. backpar: Patrick Ulriksen og Martin Lefebvre

2. backpar: Dennis Sveum og Noah Aarthun

3. backpar: Daniel Rokseth og Nicolai Bryhnisveen

Ekstra back: Nils Johan Høva

Løpere:

1. rekke: Steven Whitney, Jarrett Burton og Markus Søberg

2. rekke: Dan Kissel, Rob Bordson og Tommy Kristiansen

3. rekke: Ludvig Hoff, Sander Hurrød og Christoffer Karlsen

4. rekke: William Kuisma, Thomas Berg-Paulsen og Anders Tangen Henriksen