Håndballguttas tropp til EM klar: Kneskade holder Abelvik Rød ute av gruppespillet

Magnus Abelvik Rød var ikke blant de 20 navnene i Norges EM-tropp. Det ble klart da landslagssjef Christian Berge kunngjorde uttaket tirsdag.

Magnus Abelvik Rød i aksjon for Norge mot Spania i Tokyo-OL.

NTB

Det gjenstår kun en drøy måned til Norge skal spille EM i Slovakia og Ungarn. Turneringen avvikles i perioden 13. til 30. januar.

Abelvik Rød er ikke med i troppen, som kun teller 20 mann. Det er fortsatt en mulighet for at han kan bli en del av laget senere i turneringen.

– Han har gjennomgått en operasjon i kneet, så da vil han trenge en god del opptreningstid. I de innledende rundene ville det i hvert fall ikke vært aktuelt, så får vi se om det åpner seg en mulighet i mesterskapet senere, sa Berge om Abelvik Rød etter at troppen ble presentert på TV3.

Til NTB utdyper Berge sjansene Abelvik Rød har for å delta.

– Vi må vente og se. Hovedfokuset er at han får trent seg opp igjen. Så skal man jo aldri si aldri, har jeg lært meg. Han er ikke blant de 20, og da må vi gjøre et bytte i så fall, sier Berge.

Skadeplaget

Flensburg-Handewitt-profilen har slitt med en kneskade i lang tid, men gjorde comeback for sitt tyske klubblag forrige måned. Siden fikk han igjen kneproblemer og har vært gjennom et inngrep for å bli kvitt vedvarende smerter.

24-åringen har startet rehabiliteringen i Norge. Deretter skal han returnere til Flensburg.

Skadeplagede Abelvik Rød måtte stå over EM i 2020 på grunn av en vond hofte. En leddbåndsskade gjorde at han heller ikke var med til årets VM.

I sommerens OL var han derimot spilleklar, men også der måtte han tåle en trøkk i gruppespillet. Han kolliderte med skulderen til en fransk spiller og måtte stå over resten av oppgjøret.

Landslagssjefen synes det er synd at Abelvik Rød fortsatt er ute med skadeplager.

– Man ønsker jo å ha med seg de beste, og han er en av de beste. Det er det ingen tvil om. Når han er i form, er han en klassespiller. Det har han jo bevist gang på gang, sier Berge til NTB.

Med i Norges 20 mannstropp er derimot superstjernen Sander Sagosen og keeper Torbjørn Bergerud. Sammen med Abelvik Rød skal de spille for Kolstad fra 2023.

Hele troppen:

Målvakter: Torbjørn Bergerud (GOG), Sander Drange Heieren (Drammen), Kristian Sæverås (Leipzig).

Kantspillere: Sebastian Barthold (Aalborg), Kristian Bjørnsen (Aalborg), Kevin Gulliksen (Göppingen), Alexander Blonz (Pick Szeged).

Bakspillere: Vetle Eck Aga (Sävehof), Sander Sagosen (Kiel), Sander Øverjordet (Mors-Thy), Erik Toft (Mors Thy), Kent Robin Tønnesen (Pick Szeged), Gøran Johannessen (Flensburg), Christian O'Sullivan (Magdeburg), Simen Holand Pettersen (Elverum), Harald Reinkind (Kiel), Christoffer Rambo (Runar Sandefjord).

Linjespillere: Petter Øverby (Erlangen), Magnus Gullerud (Magdeburg), Thomas Solstad (Elverum).

Norge skal spiller sine innledende kamper i gruppe F i Kosice. Motstanderne der blir Slovakia (13/1), Russland (15/1) og Litauen (17/1). Hovedrunden går i Budapest (A, B, C) og Bratislava (D, E, F), mens semifinaler og finaler går i Budapest.