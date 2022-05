Champions League-finalen utsatt etter kaos - Liverpool krever gransking

SAINT-DENIS (VG) Champions League-finalen mellom Liverpool og Real Madrid ble utsatt i 37 minutter på grunn av kaos utenfor stadion. Politiet brukte blant annet tåregass. Liverpool kaller scenene for «ekstremt skuffende».

«Vi er ekstremt skuffet over problemene ved inngangen og sammenbruddet ved sikkerhetsområdet som møtte Liverpool-fans på Stade de France i kveld. Dette er den største kampen i europeisk fotball, og supportere skal slippe å oppleve scenene vi har vært vitne til», skriver Liverpool i en uttalelse.

Liverpool har bedt om en formell gransking til årsakene og kaller problemene for «uakseptable».

«Liverpool-siden ble blokkert av tusenvis av fans som hadde kjøpt falske billetter», skriver UEFA i en uttalelse.

Organisasjonen skriver at politiet brukte tåregass for å tvinge folk unna stadion. UEFA skal gjennomgå hendelsene sammen med fransk politi og det franske fotballforbundet.

Særlig Liverpool-fans hadde problemer med å ta seg frem til tribunen i tide. Kampen skulle ha startet klokken 21.00, men avspark ble tatt først 37 minutter senere etter utsettelser. Da var stadion endelig fullsatt.

Klokken 20.40 kom første beskjed om at kampen først var utsatt til klokken 21.15. Da hadde lagene akkurat fullført oppvarmingen.

Klokken 21.20 startet åpningsseremonien med artisten Camilla Cabello. Da var det fremdeles noen tomme seter. Klokken 21.33 gikk lagene ut på banen, og pipekonserten var enorm da den berømte Champions League-hymnen ble spilt av.

Alt halvannen time (19.30) før opprinnelig kampstart kom meldingene om kaos utenfor arenaen i Paris. En rekke engelske journalister - som Rob Draper i Daily Mail, Sam Wallace i Telegraph og Simon Hughes i The Athletic - rapporterte om lange køer, kaotiske tilstander og uoversiktlighet utenfor stadion.

På en rekke videoer ser man politiet bruke tåregass i folkemengdene utenfor stadion. Det var store sikkerhets- og politistyrker på stedet. Foreløpig er det ikke meldt om personskader, men TV-bildene viser at politet bortførte personer i området.

Både tyske ZDF og BBC hevder at det skal ha vært trøbbel med mange Liverpool-fans til stede uten billett, mens Sky Sports skriver at det er mange unge franskmenn. Videoer viser at personer prøver å klatre over sperringer. I sosiale medier klager Liverpool-supportere på at innganger var stengt.

– Supportere forsøkte å trenge seg inn på stadion. De tvang seg gjennom det første filteret. Men screeningen (billettsjekken) på Stade de France er vanntett, uttaler lokalt politi ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Marvin Matip, broren til Liverpool-spiller Joel Matip, var på plass og mener organiseringen rundt finalen var uverdig.

– Å bruke tåregass i områder med barn og uskyldige fans, er farlig for publikum, sier Marvin Matip til tyske Sky Sports.

BESKJED: På storskjermen ble det opplyst at finalen er utsatt på grunn av at folk har problemer med å komme seg inn.

Den engelske fotballegenden og TV-profilen Gary Lineker er kritisk til arrangøren.

– Jeg er ikke sikker på om det er mulig å lage et dårligere organisert arrangement om du prøvd, twitrer Lineker.

Flere medier, som Liverpool Echo, melder av Liverpools spillerbuss også ble rammet av kø og kom forsinket til stadion. Men de var på plass i god tid før klokken 20.

Stade de France i bydelen Saint-Denis i Paris tar drøyt 80.000 tilskuere.