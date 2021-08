Allegri bekrefter at Ronaldo vil vekk – nærmer seg Manchester City

Cristiano Ronaldo (36) ser ut til å være ferdig i Juventus. Fredag bekrefter trener Massimo Allegri at superstjernen ønsker seg vekk.

Cristiano Ronaldos dager i italiensk fotball skal være talte.

Reuters melder at Juventus-sjefen har sagt at portugiseren ønsker å forlate Juventus, og det skjer etter at flere anerkjente fotballreportere har meldt at Manchester City ligger an til å bli Ronaldos neste klubb.

– I går fortalte Ronaldo meg at han ikke lenger har planer om å spille for Juventus. Derfor er han ikke kalt opp til kampen i morgen. La oss prate om Empoli nå, sier Allegri på pressekonferansen før lørdagens seriekamp.

Et overgangsvindu som ser ut til å være tatt ut fra spillet «Football Manager» ser ut til å toppes med at også Cristiano Ronaldo flytter på seg. Juventus-stjernens agent skal ifølge den anerkjente fotballjournalisten Fabrizio Romano allerede være i konkrete forhandlinger med Manchester City om superstjernens lønn. Samme mann melder at Ronaldo også har tatt farvel med lagkameratene.

Portugiseren skal være villig til å gå kraftig ned i lønn for å få overgangen til å skje, melder kanalen. Journalisten Gianluca Di Marzio, som er svært tett på italiensk fotball, meldte tidligere fredag at Ronaldo skal ha forlatt treningsfeltet Continassa utenfor Torino.

Fakta Cristiano Ronaldos karriere i tall Sporting CP(2002–2003): 31 kamper - 5 mål Manchester United(2003–2009): 292 kamper - 118 mål Real Madrid(2009–2018): 438 kamper - 450 mål Juventus(2018-?): 134 kamper - 101 mål Les mer

Men hva kan den eventuelle signeringen av en aldrende stjerne av Ronaldos kaliber bety for Pep Guardiolas menn? Tidligere Serie A-kommentator, Even Braastad, er klar på at Ronaldo fortsatt er en monstersignering, til tross for at han har sett et visst «fall» det siste året.

– Ronaldo er en evigung maskin som fortsatt er god nok til å score over 20 mål i Premier League om han dyrkes. Å være midtspiss i et City-lag av dette kaliberet kan helt klart bli en stor suksess. Han er fortsatt vanvittig imponerende på veldig mange måter, og leverer fremdeles helt enorme tall. Men samtidig er han ikke den spilleren han en gang var. Han var langt fra å være noen Ballon d’or-kandidat forrige sesong, sier Braastad til VG.

Etter at Juventus først satte seg på bakbeina, mener han de nå ser en mulighet til å starte litt på nytt. Italienske Sky Sports melder fredag formiddag at Juventus nå er villige til å la Ronaldo gå for om lag 280 millioner norske kroner. Samme nettsted melder at City i utgangspunktet ikke var interesserte i Ronaldos tjenester, men det mislykkede forsøket på å signere Harry Kane har ført til endring i planene.

– Juventus er nå i en posisjon hvor de vet at de kan få litt kroner ut av dette. De vet at City har midlene til rådighet, så det er nok derfor dette tar tid. Tungen på vektskålen er nok likevel at de nå kan slanke lønnsbudsjettet kraftig. De ser ingen grunn til å holde en misfornøyd superstjerne der som tjener fire ganger mer enn resten av stallen. Jeg vil anslå at de sparer inn godt over 30 millioner euro bare i lønninger ved å la Ronaldo gå. Disse pengene kan de bruke på å kickstarte «Allegri 2.0», slår han fast.

Braastad er spent på hvordan Ronaldo vil passe inn under Pep Guardiola.

– Det er mange kokker i City. Pep har nok vært veldig klar på at han må tilpasse seg. Det blir vanvittig spennende å se de to sammen.

Selv om den plutselige exiten kan virke å komme noe overraskende, mener Braastad at man så tendensene på slutten av forrige sesong.

– Ronaldo satt på benken da Champions League-skjebnen skulle avgjøres. Det var innlysende at det var noe som ikke stemte. Derfor er ikke en overgang så overraskende. Men at det ser ut til å bli City var det nok neppe mange som hadde spådd.

Eksperten mener at Ronaldos valg om å nå etter alt og dømme signere for erkerivalen til hans tidligere arbeidsgiver, viser at det fortsatt er to ting som står i fokus for portugiseren. Rekorder og troféer.

– Han heller kaldt vann i årene til United-fansen ved å velge City, men han har alltid vært opptatt av rekorder. Jeg tror muligheten til å vinne Champions League er det som gjør at han velger City. Mulighetene der er langt større enn de er i Juventus per nå.

For det store troféet var også grunnen til at han dro til Torino. Ronaldo skulle sikre Juventus en etterlengtet Champions League-triumf. Slik ble det ikke, og dermed er det mange som er todelt i synet på storscorerens tid i Italia.

– Rent sportslig har han levert slik man kan forvente. Han har vært toppscorer og bøttet inn scoringsrekorder, men det har vært på bekostning av et generasjonsskifte. Juventus har ikke blitt bedre under Ronaldo, og det er nok noe mange vil huske. Hegemoniet ble brutt i fjor, og de kom ikke noe nærmere Champions League-troféet, påpeker han.