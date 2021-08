August Berge Forland bøttet inn mål for Viking 7

August Berge Forland scoret fire mål og hjalp Viking 7 til 13-0-seier over Klebe 7er i G16 3. divisjon. Viking 7 tok sin første seier denne sesongen.

Jonah Lauritzen sendte Viking 7 i ledelsen etter ett kvarters spill, og Lars Starheim doblet ledelsen for Viking 7 da han satte inn 2-0 sju minutter senere. Elias Eide økte til 3-0 for Viking 7 noen minutter før sidebytte.

Målbonanza etter hvilen

Jonah Lauritzen satte ballen i nettet og økte ledelsen seks minutter etter hvilen, og Forland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for samme lag fem minutter senere. Viking 7 økte ledelsen da samme mann satte ballen i nettet etter 59 minutter. Dermed var stillingen 6-0, og like etterpå økte Viking 7 ved Leon Fredrik Tønnessen. Ludvig Hovda Holter satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-0 for samme lag, og samme lag rykket ytterligere i fra da Tønnessen økte ledelsen etter 67 minutters spill. Forland sikret seg hattrick da han la på til 10-0 ett minutt senere, og samme spiller la på til 11-0 for samme lag åtte minutter før slutt. Rett etterpå var hattricket et faktum for Jonah Lauritzen, og Kjærand Haugland-Grov økte ledelsen da han satte inn 13-0 seks minutter før slutt. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 0-13.

Tok over sjuendeplassen

Klebe 7er og Viking 7 er nå begge oppe på tre poeng.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Klebe 7er møter Lura 7. september, mens Viking 7 spiller neste kamp mot Forus og Gausel 3 to dager senere.

