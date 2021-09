Stapnes ble helten for Eiger 2

Bjørn Sæternes Stapnes scoret det avgjørende målet for Eiger 2 i 2-1-seieren over Moi på Moi kunstgress i 5. divisjon i fotball for menn. Moi har ikke tatt ett eneste poeng i årets sesong.

