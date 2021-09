Skiforbundet har tatt grep for å takle overgangen fra NRK

LAVAZÈ (VG) Langrennssjef Espen Bjervig har gjort flere endringer for den nye tilværelsen med at verdenscupen skal sendes på NENT Group.

NYTT KAMERA: Therese Johaug er vant med å gå først i mål og rett til NRKs studio etter renn i verdenscupen. Nå er det NENT Group som har rettigheter. Her er skistjernen ferdig med intervall i de italienske alpene.

– Vi er spente. Vi har selvsagt full tro på at NENT skal levere et superbra produkt, men det er noe med det inngrodde i den norske sjelen å se på Vinterstudio på NRK, sier Bjervig til VG.

Han er på plass i de italienske fjellene sammen landslagene i langrenn for å forbedre seg på OL i Beijing (på Eurosport/Discovery+).

Før den tid venter verdenscup og Tour de Ski, som de neste sesongene hovedsakelig skal vises på NENT/TV 3. Tradisjonelt har langrenn «alltid» blitt vist på NRK. Statskanalen har igjen rettigheter til rennene i Norge, Sveits og Østerrike sammen med TV 2.

Bjervig antar at det blir færre TV-seere på NENT. Derfor har Skiforbundet gjort strategiske grep for å takle overgangen.

– Vi jobber veldig aktivt med sosiale medier og prøver å få til mer innholdsproduksjon for å være synlig i flere kanaler og medier. Vi har også arrangementer vi håper kan være interessante for medier, som Skandinavisk Cup og Norgescup. Vi ser at det er en ny medieverden vi må forholde oss til, sier Bjervig.

MER SYNLIG: Espen Bjervig sier langrennsleiren har gjort endringer for å bli sett mer.

– Vi har ansatt en ny person som jobber med sosiale medier og er i dialog med mediehus om å lage serier bak kulissene og slippe de inn nærmere, fortsetter Bjervig.

Han sier sponsorene er nysgjerrig på hvordan NENT skal forvalte rettighetene.

– Foreløpig har vi klart oss bra, men det er klart at sponsorene er veldig opptatt av TV-synligheten og hvilke kanaler ting skal gå på, eller om det blir bak betalingsmur. Så er det flere som ser muligheter. Det er klart det er flere kommersielle muligheter på kommersielle TV-kanaler enn på statskanalen, sier Bjervig.

NENT Group har uttalt at TV 3 blir hovedkanal for langrenn, mens alpint, hopp og kombinert skal fordeles mellom TV3 og V Sport-kanalene.

– Alt som er nytt kan selvfølgelig føles usikkert, men vi investerer ikke enorme ressurser for så å ta dette på hælen. Vi har tenkt å gjøre dette grundig, og vi håper at både seerne og utøverne raskt skal se at vi kan behandle vintersporten med både den kreativiteten og kompetansen den fortjener, sier Kristian Oma, sportssjef i NENT Group.

På Viaplay skal alt sendes reklamefritt.

– Jeg er litt bekymret. Jeg vil at langrenn skal ha flest mulig seere. Det kan bli vanskeligere når man bytter kanal, sier Ole Morten Iversen, trener for langrennskvinnene.

Hans sønn Emil Iversen mener utøverne selv må være med å få folk over på nye kanaler.

– Vi må by på. For meg er det verdens enkleste sak, mens andre har litt å gå på der. Det må være ekte følelser på godt og vondt. Det er viktig og noe vi må jobbe med, sier Emil Iversen til VG.

Han liker ideen om å skape en innside-dokumentar fra skilandslaget.

– Selv synes jeg at dokumentarer på innsiden av idretten er veldig fengende og noe av det kuleste jeg ser på TV – som dokumentarseriene rundt Team Ingebrigtsen, Martin Johnsrud Sundby, Formel 1 og Manchester City. Å virkelig komme på innsiden er kult. Det er lærerikt og interessant, sier Iversen.

BLID: Johannes Høsflot Klæbo har ikke tenkt mye på hvordan overgangen fra NRK blir.

Johannes Høsflot Klæbo har ikke tenkt mye på overgangen til NENT, men liker ideen om å kunne gi TV-kameraene mer tilgang på innsiden.

– Langrenn er nødt til å bidra, og det blir et fellesprosjekt. Mange innside-dokumentarer har slått an. Et bra eksempel er blesten Formel 1 på Netflix har gitt. Man må være flink og se på ulike ting, så skal jeg gjøre mitt beste for å skape artige skirenn, sier Klæbo.

Kvinne-løperne sier dette om TV-endringen:

– Det blir spennende. Vi har vokst opp med at langrenn er på NRK, så det blir sikkert litt uvant. Det er litt rart, jeg må innrømme det, sier Therese Johaug.

– Det er mange flinke folk i NENT. Jeg tror det blir bra, sier Heidi Weng.

SPENT: Therese Johaug lurer på hvordan langrenn på NENT Group blir.

– Jeg håper NENT gjør det enkelt for den eldre garden som skal se langrenn. Det er ikke bare-bare for de eldre å laste ned apper og abonnement, men etter overgangen tror jeg folk blir fornøyd, sier Lotta Udnes Weng.

Åge Skinstad og Jan Christian Bjørn skal kommentere langrenn for NENT, mens Vidar Løfshus, Niklas Dyrhaug og Marthe Kristoffersen skal være eksperter.

– Det er to knallbra eksperter. Begge de prater fra levra og Vidar skyter rundt seg uansett. Han er ikke redd for noe. En ekspert skal engasjere litt og må komme med tøffe meninger, sier Emil Iversen.

Kristian Oma sier NENTs investeringer i sportsrettigheter forplikter, og at ambisjonen er å servere norske seere på best mulig vis.

– Da TV 3 og Viaplay overtok håndballmesterskapene etter en mannsalder i TV 2, satt fortsatt den samme halvannen millionen med seere og så på finalen, sier Oma.