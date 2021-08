Manager om Warholms NM-deltakelse: - Jeg håper folk skjønner at dette er et dilemma, og ikke vond vilje

Ståle Jan Frøynes i Norges Friidrettsforbund håper folk viser forståelse dersom Karsten Warholm ikke kommer til NM i Kristiansand.

Karsten Warholm jubler etter å ha vunnet OL-gull på 400 meter hekk, og knust verdensrekorden. Spørsmålet er om han kommer til NM i Kristiansand - eller ikke?

Olympiamesteren som knuste verdensrekorden på 400 meter hekk for en snau måned siden, har ennå ikke avgjort om han kommer til NM 12.-14. september – selv om han langt på vei er forpliktet som landslagsutøver.

Utfordringen er at NM kolliderer med et stort stevne i Berlin søndag 14. september.

– Problemet vårt er at NM ble flyttet til den aktuelle helgen etter at Karsten hadde takket ja til å delta i Berlin, noe han gjorde allerede for ett år siden. På det tidspunktet var jo den helgen ledig, sier Ståle Jan Frøynes, som er manager til Warholm med særlig ansvar for å håndtere alle stevnetilbudene han får.

– Karsten ønsker å delta

NM skulle egentlig gått i august, men ble flyttet av Friidrettsforbundet. Taperne kan bli KIF som NM-arrangør, og publikum i Kristiansand som har gledet seg til å se en av verdens største friidrettsstjerner i aksjon. De har ikke hatt noen innflytelse på datoen.

I bakhodet ligger også historien fra forrige gang de arrangerte NM, og de lokale trekkplasterne Andreas Thorkildsen, Ida Marcussen og Margrethe Renstrøm uteble.

– Naturligvis ønsker Karsten å delta i NM. Men jeg håper folk skjønner at dette er et dilemma, og ikke vond vilje. Det er litt som å ha takket ja til en bryllupsinvitasjon. Da har du ikke lyst til å si at du ikke kommer likevel, illustrerer Frøynes.

Løpe begge steder?

Han understreker like fullt at Warholm slett ikke har bestemt seg for å droppe NM.

– Vi jobber med å finne en løsning. Kanskje er det mulig å delta begge steder, sier Frøynes.

Inger Steinsland, som er leder av NM-komiteen, forteller at 400 meter hekk har forsøk lørdag og finale søndag – slik at det er umulig å kombinere med å delta i Berlin. 400 meter flatt derimot, har både forsøk og finale på fredag.

Inger Steinsland er leder av hovedkomiteen til friidretts-NM i Kristiansand.

Hennes innstilling til Warholms deltakelse, er som hun har sagt før:

– Vi håper, tror og forventer at han kommer, sier Steinsland – med et tydelig trykk på «forventer».

– Handler ikke bare om Karsten

Hun forteller at de trolig vil ende opp med en publikumskapasitet på mellom to og tre tusen tilskuere per dag.

– Hva er forskjellen på om han kommer eller ikke?

– Nå handler jo dette ikke bare om Karsten, men også om Jakob Ingebrigtsen, som vi også har forventning om at kommer. Vi opplever at det er stor interesse rundt NM, og så langt har billettsalget gått bra. Men jeg tror det vil trekke enda flere tilskuere om Karsten og Jakob kommer, sier Steinsland.

Jakob Ingebrigtsen, som vant OL-gull på 1500 meter, er inne i en hektisk periode, og pappa Gjert har også sådd tvil rundt om sønnen kommer til å delta i NM. Dette skrev han i en SMS til Fædrelandsvennen for et par uker siden:

– Vi er fortsatt ikke helt på plass i forhold til NM, og kan derfor ikke gi noen info akkurat nå.

Lørdag løp Jakob engelsk «mile» i USA – med ni timers tidsforskjell - og i går løp han 3000 meter i Lausanne. I tillegg skal han høyst sannsynlig delta i Diamond League-finalen i Zürich 8.-9. september – før et eventuelt NM.