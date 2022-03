Dette er gjengen fra Sdyshor 2007 som Oilers nå har lagt sin hånd over og hjelper. Laget fra Ukraina består av spillere på 14 og 15 år og er strandet i Polen etter at de forlot hjemlandet for å spille en turnering i Ungarn da Russland angrep Ukraina og bombet lagets hjemby Kharkiv.