Redusert grunnspill i eliteserien ishockey – poengsnitt blir avgjørende

Minst tre av klubbene i eliteserien ishockey for menn rekker ikke å få spilt ferdig alle 45 serierundene før sluttspillet starter, skriver nitten.no.

Vålerenga er blant lagene som ikke får spilt full grunnserie i eliteserien i år. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Det er klart etter at Norges Ishockeyforbund (NIHF) besluttet at ingen lag skal spille flere enn tre kamper per uke. En rekke koronautsettelser har ført til at enkelte lag har havnet kraftig bakpå.

Nitten.nos beregning viser at Vålerenga, som står med 28 spilte kamper, ikke har sjanse til å gjennomføre alle runder før serien skal avsluttes senest 10. mars. Som en konsekvens av det får heller ikke Grüner eller Manglerud Star spilt full grunnserie.

– Vi er enige om å spille det vi kan innenfor tre kamper på en uke. Det er allerede nå Vålerenga-kamper som ikke er plassert. De blir det ikke tid til å gjennomføre innenfor tidsrammen vi har satt. Det er ikke datoer igjen, sier sportssjef Petter Salsten i NIHF.

Blant annet er tirsdagens planlagte duell mellom Storhamar og Vålerenga blitt avlyst. Det skjer som følge av smitte og sykdom hos hjemmelaget.

Etterlengtet sluttspill

Som i fjor og året før blir det poengsnittet per kamp som vil avgjøre plasseringen på eliteserietabellen, og dermed fordelingen av sluttspillplassene.

– Det skal ikke være noe problem. Det er en metode andre ligaer også har benyttet de siste årene. Dette er et annerledesår, sier Salsten.

Både ledelsen og klubbene i eliteserien har ønsket å prioritere NM-sluttspillet. Derfor ble 10. mars satt som en dato, slik at man er trygge på at sluttspillet kan gjennomføres for første gang siden 2019.

– Nå har det vært to år hvor vi ikke har fått spilt utslagskamper eller sluttspillkamper, så norsk ishockey er samstemt i at vi må prioritere sluttspillet, sa Salsten til NTB i forrige uke.

Håp

Ettersom alle lag har gått glipp av kamper på grunn av koronaviruset, har man ønsket å spille så mye som mulig. Derfor har det ikke vært noe alternativ å sette ligaen på pause for å jevne ut kampantallet.

Per nå skiller det fem kamper mellom Vålerenga (28) og laget som har spilt flest, Grüner (33).

– Vi håper på et normalt sluttspill. Det er ingen garanti for det heller, men vi håper smellen er nå, og at vi skal komme gjennom på et vis, slik at vi står rustet til et forrykende sluttspill og også kvalifisering, sier sportssjef Salsten.