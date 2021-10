Ruud før finalen mot Norrie: Han blir en vanskelig motstander

Casper Ruud slo bulgarske Grigor Dimitrov i semifinalen i ATP-turneringen i San Diego. Dermed er den norske tennisstjernen klar for finale mot Cameron Norrie.

Casper Ruud i Laver Cup nylig. Nå er nordmannen klar for finale i ATP 250-turneringen i San Diego.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det ble en ekstremt spennende og jevn semifinale, der Ruud til slutt vant med settsifrene 6-4, 4-6, 6–4.

Kampen ble spilt lørdag lokal tid og varte i hele to og en halv time.

Nummer ti i verden

Casper Ruud er rangert som nummer ti på ATP-rankingen som ble oppdatert 27. september, mens bulgareren er nummer 29.

– Jeg prøvde bare å fortsette å kjempe og holde meg inne i kampen, for det var mange brudd fram og tilbake, særlig i tredje sett. Jeg fikk også et brudd i andre sett, så jeg visste at det var mulig. Til slutt var det veldig jevnt, slik mange kamper er, og jeg er veldig glad for at jeg greide det i dag, sa han under intervjuet foran publikum etter kampen.

Med innsatsen så langt i San Diego har Ruud, som er kjent som en grusspesialist, virkelig vist at han kan beherske hardcourt også.

Stor tennis

Begge spillerne i semifinalen lørdag vartet opp med både underholdende og imponerende tennis fra starten av kampen.

Nordmannen fikk ingen optimal åpning, og da bulgareren brøt den første serven hans, var stillingen plutselig 2–0 i favør Dimitrov. Ruud svarte med å bryte motstanderens serve. På stillingen 4–4 brøt han igjen, og settet endte med Ruud-seier 6–4.

I andre sett var det Ruud som begynte best, men hvert overtok Dimitrov overtaket og vant 6–4.

Starten av tredje sett ble en bonanza i servebrudd, der stillingen var 2–2 før noen avspillerne klarte å serve hjem sine egne game. Etter hvert var det Ruud som tok kontrollen over kampen, og han vant settet 6–4.

Møter en god venn i finalen

I finalen søndag venter Cameron Norrie fra Storbritannia, rangert som nummer 28 i verden.

– Jeg tror ikke vi noen gang har spilt mot hverandre. Men vi spilte sammen for Europa i Laver Cup, så vi er gode venner, og han er en hyggelig fyr. Han har hatt et utrolig år, så han blir en vanskelig motstander, sa Ruud.

– Kamper som den i dag får meg til å tro på at jeg kan vinne turneringer, så jeg går på i morgen med all den energien jeg har igjen, avsluttet han.

Britiske Norrie overrasket stort ved å slå ut den førsteseedede russeren Andrej Rublev, rangert som nummer fem i verden, i sin semifinale. Rublev tok det første settet 6-3, men Norrie slo tilbake og tok de to neste med henholdsvis 6–3 og 6–4.