Ingebrigtsen har bedt om rekordfart på Bislett: – Jeg er veldig spent

OSLO RÅDHUS (VG) Steinar Hoen avslører at Jakob Ingebrigtsen (21) har skumle planer foran «Drømmemila» på Bislett Games torsdag kveld.

FARTSKLAR: Jakob Ingebrigtsen vil ha høy fart på Bislett.

– Kommer han fint ut, harene gjør jobben og strekker ut feltet, slik at han løper inne ved lista og oppe ved haren, så er tiden satt til tre minutter og 46 sekunder. Det er europarekord, sier Bislett-generalen til VG og fortsetter:

– Han har selv bedt om den tiden. Da går det fort.

– Verdensrekorden på en engelsk mil er veldig sterk. Jeg vil ikke si at den er et mål. Først av alt må jeg slå den europeiske rekorden, sier Jakob Ingebrigtsen selv.

Europarekorden er satt av Steve Cram i nettopp Oslo og Bislett tilbake i 1985. Crams 3.46,32 var verdensrekord da den ble satt på den klassiske Bislett-kvelden hvor Ingrid Kristiansen (10.000 meter) og Said Aouita (5000) også satte v-rekorder.

Hicham El Guerrouj fra Marokko har dagens verdensrekord på 3.43,13 – satt i 1999.

– Jeg må ned et sekund. Løpe 3.46, kanskje 3.45, så kan jeg begynne å tenke på verdensrekorden, sier Ingebrigtsen.

For torsdag kveld, nærmere bestemt klokken 21:50, er det Bislett som er vertskap for Diamond League. Det blir fullsatt, røper Hoen, og med Karsten Warholm ute med skade er Jakob Ingebrigtsen det store navnet.

– Jeg er veldig spent, sier Ingebrigtsen og håper han skal bli den første nordmann som vinner «Drømmemila» i Oslo.

FAVORITT: Jakob Ingebrigtsen er favoritt på Bislett. Her sammen med briten Jake Wightman på pressekonferansen der de tradisjonelle jordbærene ble servert.

En engelsk mil (1609 meter) er ingen mesterskapsøvelse, men en tradisjonsrik en i Bislett-sammenheng.

Jakob Ingebrigtsen har ikke vært langt unna. Under et stevne i Eugene i USA i fjor sommer klokket han inn til tiden 3:47,24, ny personlig og norsk rekord. For å tangere Crams europarekord må han ned nesten et sekund.

Det norske løperfenomenet noen planer om å skuffe et fullsatt Bislett en måned før VM i Eugene i USA.

– Det er tre år siden jeg løp et virkelig Bislett Games og en virkelige «Dream Mile». Jeg ser virkelig frem til å konkurrere der igjen. Dessverre var jeg syk i fjor, sier han og håper på godt være og null vind.

Værvarselet for torsdag viser fare for regn.

Hoen er riktignok nervøs for de første 150 meterne. Han påpeker at det er krappe svinger på Bislett, det er 12 andre utøvere med og hvis Ingebrigtsen blir «dumpet borti» så kan han miste rytmen. Da er rekordsjansene borte, mener Hoen.

– Feltet må strekke seg ut. Jeg ser ingen grunn til at det blir ulykker, men jeg er kjemperedd for de første 150 meterne. Jeg håper han legger seg bak fra start og siger oppover, sier Hoen.

Jakob Ingebrigtsen har løpt tre konkurranser denne sesongen.

– Jeg er veldig fornøyd, sier han.

Han vant en engelsk mil på 3.49,76 under vanskelige forhold på VM-arenaen i Eugene 28. mai. Bislett Games blir hans siste løp for VM.

– Nå skal jeg bare forberede meg og sørge for at jeg blir så «fit» som jeg kan være når forsøkene starter i VM. Forhåpentligvis kan jeg kjempe om medaljer, sier Jakob Ingebrigtsen som kan komme til å løpe både 1500 og 5000 meter i Eugene.

– Hvis det går bra på 1500 kan jeg også løpe 5000 meter.