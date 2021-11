Fransk avis: Diallo ikke lenger mistenkt – politiet mistenker ekspartner av Hamraoui

PSG-spilleren Aminata Diallo er ifølge den franske storavisen L’Équipe ikke lenger mistenkt i voldssaken mot lagvenninnen Kheira Hamraoui. Ifølge avisen retter politiet rnå oppmerksomheten mot en tidligere partner av Hamraoui.

LAGVENNINNER: Kheira Hamraoui (t.v.) og Aminata Diallo.

L’Équipe skriver lørdag at PSG-spilleren Aminata Diallo, som har nektet for å være involvert i saken, ikke lenger anses som en mistenkt i saken, og at politiet nå fokuserer på en av Kheira Hamraouis tidligere partnere fra tiden hennes i Barcelona.

Hamraoui ble forrige uke angrepet og utsatt for vold forrige torsdag av maskerte menn. New York Times skriver at de to lagvenninnene tok følge hjem fra en lagmiddag. Diallo skal ha kjørt bilen, mens Hamraoui var passasjer. Den amerikanske avisen skriver at de begge bor i Chatou, en eksklusiv forstad i utkanten av Paris.

Voldssaken har fått stor oppmerksomhet i franske medier.

To maskerte menn dro Hamraoui ut av en bil og slo henne med en jernstang. Etterpå måtte hun sy flere sår på bein og hender.

Den franske 31-åringen mistet tirsdagens 4-0-seier over Real Madrid i mesterligaen.

Onsdag ble Diallo pågrepet for å ha medvirket til vold mot lagvenninnen. Diallo ble holdt i politiets varetekt i 35 timer før hun ble løslatt uten siktelser.

Medier som har omtalt saken skriver at Diallo var mistenkt for å ha hyret inn de maskerte mennene for å forhindre Hamraoui i å konkurrere om spilletid. Etter at hun ble løslatt har Diallo i en uttalelse via sin advokat avvist anklagene mot henne.

Advokaten skriver i uttalelsen at Diallo beklager den «kunstige dramatiseringen» av rivaliseringen mellom henne og Hamraoui.

«Denne teorien samsvarer ikke på noen måte med slik forholdet deres er», skriver advokaten i en uttalelse.

Advokaten skriver videre at alvorlige anklager blir sett på videre av politiet, anklager som ikke skal være knyttet til Diallo. Videre skriver advokaten at Diallo har reagert på medieoppstyret, og det hun mener er en forhåndsdømming uten beviser.

«Hun vil minne om at hun om nødvendig ikke vil nøle med å forsvare seg juridisk mot all ærekrenkelse», skriver advokaten.