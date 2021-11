Solskjær i avskjeds­intervju: – Tiden var inne for å gi seg

I et avskjedsintervju med Manchester United forteller Ole Gunnar Solskjær om stoltheten over å ha ledet de røde djevlene.

TAKK OG FARVEL: Ole Gunnar Solskjær tar farvel med Manchester United-fansen i et åpenhjertig intervju med klubben.

– Dere vet hva denne klubben betyr for meg og hva jeg ønsket å oppnå her. For klubben, fansen, spillerne og støtteapparatet. Jeg tror alle vet at jeg har gitt alt for denne klubben. Jeg ville ta oss til det neste steget og kjempe om ligagullet, vinne trofeer, forteller Ole Gunnar Solskjær til Manchester Uniteds offisielle hjemmeside.

Tidligere søndag ble det kjent at nordmannen var ferdig som manager i Manchester United. 1–4-tapet for Watford lørdag kveld ble hans siste kamp som manager for de røde djevlene.

– Denne klubben betyr alt for meg, og vi er en bra «match», men dessverre kunne jeg ikke få resultatene vi trengte, så tiden var inne for å gi seg.

Solskjær sier at han er svært stolt over det han og laget har oppnådd gjennom hans nesten tre år i managerstolen.

– Når du har vært spiller og reservelagstrener her, er det bare en drøm igjen å oppnå. Nå har jeg gjort det, og det har vært fantastisk fra første minutt, sier han.

Solskjær fikk en drømmestart som United-manager med en lang rekke ubeseirede kamper. Det var denne eksplosive starten som overbeviste styret om at han var rett mann til å lede klubben videre som permanent manager.

Mange har trukket frem Solskjærs evne til å bringe United-DNAet tilbake til klubben. Nordmannen trekker frem en helt spesiell kveld i Paris når han skal beskrive hva dette DNAet er.

— For en kveld. Det var første gang disse spillerne fikk oppleve hva Manchester United handler om. Vi lå under og alle trodde vi var sjanseløse mot en veldig godt lag. Men vi viste Manchester Uniteds karakter og stolthet, beskriver han om snuoperasjonen mot PSG i Champions League.

