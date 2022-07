NRK-eksperter om Jakob-show: – Veldig dårlig nytt for finale-konkurrentene

EUGENE (VG) Jakob Ingebrigtsen avsluttet sin overbevisende løping i kvalifiseringsheatet med i show-stil å veive med armene for å tenne publikum. NRKs friidrettseksperter mener det er dårlig nytt for konkurrentene foran finalen natt til mandag norsk tid.

KLAR BESKJED: Jakob Ingebrigtsen viste på alle mulige vis under oppløpet i kvalifiseringsheatet at han har til hensikt å sette utfordrerne på plass i 5000-gullkampen søndag ettermiddag i VM-arenaen Hayward Field.

– Han løper og vinker til publikum. Det er et tydelig signal til konkurrentene: Dere kommer til å få problemer i finalen, svarer NRKs friidrettskommentator og maratonløper Jann Post på spørsmål om hans umiddelbare reaksjon etter Jakob Ingebrigtsens 13.13,92 og 2. plass totalt i «semifinalene» på 5000 meter natt til fredag norsk tid.

Finalen starter klokken 03.05 natt til mandag norsk tid.

– Han løper for å vinne, og han elsker å vinne. Man kan like det eller ikke like det. Han vil gjøre alt han kan for å gjøre det best mulig. En revansjesugen og irritert Jakob er enda farligere, tilføyer han med tanke på at det kan virke arrogant å vinke til publikum på oppløpet.

Og at han var «forferdelig» misfornøyd etter VM-sølvmedaljen bak briten Jake Wightman på 1500-meteren.

Kenyas Jacob Krop vant Ingebrigtsens 5000-heat med 13.13,30, Guatemalas Luis Grijalva ble nummer tre i heatet og sammenlagt med sesongbestetid 13.14,04.

– Han er den som viser at han har kontroll, energi og overskudd. De andre er vanskeligere å lese, sier Jann Posts kollega og ekspertkommentator Vebjørn Rodal om Jakob Ingebrigtsen.

Norges gullvinner på 800 meter fra Atlanta-OL 1996 mener de – alle hans antatte utfordrere i finalefeltet på 15 løpere – «skal gjøre ting virkelig rett for å slå Jakob».

– Noen kan velge å løpe fort umiddelbart. Hvis det blir roligere (løping) underveis, er det få som matcher avslutningen til Jakob, sier Vebjørn Rodal.

Fakta Ni nasjoner deltar i 5000-finalen Kenya: 3 utøvere

Etiopia: 3

Uganda: 2

USA: 2

Canada: 1

Tyskland: 1

Storbritannia: 1

Guatemala: 1

Norge: 1

Han mener at Ugandas Joshua Cheptegei (kvalifisert med 13.24,47 i den andre heatet) er en god spurter, mens han er litt mer usikker når det gjelder kenyanernes egenskaper på det området.

– Han må antagelig gjøre alt på tampen. Men det er flere som kan spurte, mener Jann Post – med en liten haleheng-advarsel.

Cheptegei vant VM-gull på 10.000 meter i starten av mesterskapet her i Eugene. For 11 måneder siden vant 25-åringen OL-gull på 5000 meter og OL-sølv på 10.000 meter i Tokyo. Men han måtte også et par måneder tidligere gi tapt for Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter i Firenzes Diamond League-stevne – da nordmannen satte europeisk rekord med 12.48,45.

Vebjørn Rodal tipper at vinnertiden natt til mandag norsk tid vil bli 12.54.

Han er ganske sikker på at det vil stå «NOR – Jakob Ingebrigtsen» foran den. Det er også Rodals mangeårige NRK-kollega Post.

– Han er en av de største favorittene. Cheptegei og et par at etiopierne er i samme klasse. Kejelcha virket sprek, Barega vet vi hva kan, sier Jann Post om etiopierne med fornavn Yomit og Selemon.

Vebjørn Rodal forteller at han har fått gode rapporter fra 5000-treningene til Jakob Ingebrigtsen. Han understreker også at Jakob Ingebrigtsen er «bunn solid» trent over mange år, og at ha er en av dem med best forutsetninger for å kunne klare å takle en «dobling» (to løpsøvelser) og tre kvalifiseringsheat i VM.

Jann Post minner også om at Jakob Ingebrigtsen har flere VM-nedturer surrende i bakhodet, som skapt for ham til å bygge opp en voldsom revansjelyst. Han har angivelig ikke glemt nedturene – i Jakob Ingebrigtsens minne – på 1500 meter og 5000 meter i Doha-VM 2019. Selv om han da knapt var fylt 19 år, sved fjerde- og femteplassen der.

Kanskje spesielt det at han etter alt å dømme ble for ivrig under finalerunden og startet spurten litt for tidlig på den lengste distansen.

– Han vil snu dette for enhver pris, sier Jann Post.