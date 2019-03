Her er «hatobjektet» Trond Olsen på plass på Alfheim: Trener med TIL

Olsen ble i fjor sommer enig med Glimt om at karrieren hans der var over. Høsten tilbragte han i 1.-divisjonsklubben Sogndal. Der fikk han bare fire kamper før nyheten i vinter kom om at han er ferdig også der.

Siden den gang har han vært på klubbjakt.

Olsen er kjent blant TIL-supportere som et av de fremste «hatobjektene» i Eliteserien. Noe han selv også har bidratt til gjennom uttalelser gjennom årene.

Nå er han på trening med TIL, noe bodøværing og TIL-spiller Daniel Berntsen bekrefter.

– Han skal trene med oss, så får vi se. Jeg aner ikke om det er aktuelt med noe mer. Det er fint å ha Trond her, og han er en fin mann, sier Berntsen til iTromsø.

– Hvordan synes du han gjorde det?

– Det var en litt spesiell trening der vi skulle ha ballen og spille oss ut. Trond er en bra venstrekant. Kjapp til å løpe i bakrom og flink til å legge inn. Men hva som skjer videre aner ikke jeg, sier Berntsen.

– Tror du han har noe i Eliteserien å gjøre?

– Jeg er trygg på at han har noe der å gjøre, med frekk, fart og timing på løpene sine som er meget bra, sier Berntsen.

– Vil du ha han her permanent da?

– Det blir vanskelig å svare på både for hans og klubbens del. Jeg vet bare at han er en god spiller, så får de diskutere hva som skal skje videre, sier Berntsen.

Selv er Olsen også spent på hva som venter.

– Det er bra å få vært her noen dager å spilt litt fotball. For det har vært lite av det denne vinteren, sier Trond Olsen til iTromsø etter onsdagens trening.

Avtalen er at Olsen i første omgang skal trene onsdag og torsdag med klubben.

– Så får vi se om de vil ha meg med noen flere dager videre.

– Kanskje starter du mot Glimt i treningskampen på søndag?

– Ja, det hadde vært noe, sier Olsen og ler før han understreker at akkurat det ikke er noe tema per i dag.

Han tok selv kontakt med TIL med tanke på å trene litt med «Gutan».

– Jeg sendte melding til Tom Høgli og han hjalp meg å ordne det. Det gikk raskt, sier Olsen.

Han legger ikke skjul på at han håper på at det blir en overgang til Tromsø og TIL.

– Selvsagt gjør jeg det. Jeg kan ikke nekte for at det hadde vært interessant, om det hadde vært en mulighet. For min del er det viktig å få trent og spilt litt fotball, så får jeg håpe at jeg finner en klubb, sier Olsen.

Per i dag holder Olsen til både i Tromsø og hjemme i Lyngen.

– Jeg har familie som bor her i byen, og hvis jeg trenger plass å bo, så har jeg det.

Simen Wangberg har spilt i Rosenborg sammen med Olsen i perioden 2009 til 2011.

– Det er hyggelig at han er her. En fyr som skaper latter og humor rundt seg. Så er han fortsatt en bra fotballspiller, men for tiden uten klubb. Så passet det godt at han kunne være med sammen med oss. Vi har lite folk på trening fordi folk er på landslagssamlinger. Trond har base i Tromsø som jeg forstår, og da er det artig å ha han med på trening. sier Wangberg til iTromsø.

– Du ser at han fortsatt har ferdigheter, og det er bare å falle av, sier Wangberg.

Olsen la tirsdag ut følgende bilde på Instagram, der han er på treningsstudio.

iTromsø kommer tilbake med mer.