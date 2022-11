Norsk EM-utklassing av Ungarn med 32-22: Danmark, Slovenia og Sverige venter

Vilde Mortensen Ingstad herjet for Norge i håndball-EM på vei mot 32-22 over Ungarn. Seieren sikret et perfekt norsk utgangspunkt før de neste kampene.

Norges Vilde Ingstad i duell med Ungarns Anna Albek i EM-kampen i håndball.

NTB-Espen Hartvig

Norges Vilde Mortensen Ingstad i en tøff duell mot Ungarns Noemi Pasztor i EM-kampen i håndball.

Håndballjentenes landslagssjef Thorir Hergeirsson reagerer under EM-kampen mot Ungarn.

Ingstad tok skikkelig for seg i begge ender av banen og øste inn mål. Hun tangerte sin rekord fra landslaget med åtte fulltreffere.

Danmark, Sverige og Slovenia blir Norges motstandere i hovedrunden. Det norske laget skal først i aksjon lørdag.

Det betyr noe så sjeldent som tre dagers sammenhengende kamppause.

– Det blir tøft og fysisk. Vi må helt klart fortsette å ta neste steg nå. Det blir andre type kamper, så jeg er veldig spent, sa kaptein Stine Bredal Oftedal til NTB.

– Det er litt flere dager enn det vi er vant til i mesterskap, samtidig så er alle vant til å jobbe sånn i klubb. Det kan bli en utfordring, men det er likt for alle, la hun til om kampavbrekket.

Tabellen ser slik ut før hovedrunden: 1) Norge 4 poeng, 2) Danmark, Kroatia, Slovenia og Sverige 2, 6) Ungarn 0.

Trøblete omgang

Norge hadde full kladd under skiene i store deler av 1.-omgangen. Ungarn ledet med tre mål flere ganger. Først på 12-11 (mål av Malin Aune) grep Norge føringen. Det ble så til 14-12 ved pause.

– Jeg er ikke så overrasket over at Ungarn begynner så bra som de gjør. Men de blir slitne utover i begge omganger, og det visste vi. Det var ikke noe stort stress, men det ble litt stress i en del situasjoner. Og det er egentlig godt for oss å stå litt i det, for det blir atskillig tøffere i hovedrunden, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson til Viaplay.

– Vi skal spille vårt beste spill for å kunne realisere en drøm å spille om medaljer, fortsatte han.

Det var et mer nøyaktig norsk lag som kontrollert kjørte fra Ungarn i andreomgangen.

– Vi kommer litt trått ut av startblokkene i dag, og så våkner vi til. Det hjelper veldig på, og så er det bra for oss å få en så god målforskjell, sa Nora Mørk til Viaplay.

I hovedrunden venter langt mer kvalifisert motstand for tittelforsvarer Norge enn i gruppespillet.

Dueller

Der blir det to Norden-dueller og et møte med vertsnasjon Slovenia:

* Danmark har tapt de 16 siste kampene mot Norge.

* Sverige spilte 30-30 mot Norge i VM i fjor, men taper stort sett alltid i mesterskap mot norsk motstand.

* Slovenia er et lag Norge ikke møter ofte i EM og VM. I verdensmesterskapet i 2019 endte det med norsk 36-20-seier. Slovenerne kommer trolig til å ha stor publikumsstøtte i Arena Stožice i Ljubljana.

– Vi må dra ut vårt aller beste for å ha en sjanse. Vi føler vi har gode spillere og en god gjeng som er i flyten, men vi kommer til å disponere for å vinne neste kamp, sa Hergeirsson.

Takk for sist

Nøkkelkampen i gruppen i Celje var mellom Sverige og Danmark. Flere av de svenske spillerne gikk kampdagen ut med syrlig kritikk av det danske laget. Det ble pekt på en arrogant holdning i motstanderens rekker.

Danmark brukte utspillet som tennvæske. Sverige ble stoppet totalt i 1.-omgangen.

Keeper Sandra Toft reddet «alt» på vei mot 13-5 til pause. Det gjorde også at kampen var avgjort halvveis. Danmark vant til slutt 25-23.